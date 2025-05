https://noticiaslatam.lat/20250516/venezuela-afianza-su-rol-estrategico-en-el-foro-china-celac-en-una-apuesta-por-la-multipolaridad-1162575343.html

Venezuela afianza su rol estratégico en el Foro China-CELAC en una apuesta por la multipolaridad

El rol de Venezuela como articulador de agendas comunes en la región y su estrecha relación con Pekín refuerzan su liderazgo en una etapa clave del... 16.05.2025, Sputnik Mundo

"China ya no es una promesa, es una realidad concreta en América Latina y Venezuela está en el centro de ese proceso de transformación geopolítica", ahondó.En el marco del encuentro multilateral, la República Bolivariana de Venezuela profundizó sus vínculos con la República Popular China, consolidando una alianza que, según Ortiz, "está en una relación de nivel estratégico a toda prueba y en todo momento".Caracas busca posicionarse como punto de conexión entre los intereses del gigante asiático y los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), avanzando en propuestas que van desde la cooperación energética hasta el desarrollo de zonas económicas especiales.Un liderazgo histórico que se proyecta en clave multipolarOrtiz recuerda que el impulso inicial de la CELAC partió del liderazgo del expresidente Hugo Chávez, quien visualizó de forma temprana una relación estratégica con China como alternativa al tradicional alineamiento hemisférico con Estados Unidos.Entre los logros recientes, menciona los acuerdos firmados por Venezuela con China en materia de energía y la promoción de la Zona Económica Especial de Paraguaná. Este tipo de iniciativas, remarca Ortiz, "han servido de pivote para posicionar a nuestro país como uno de los principales aliados de la República Popular China".En un contexto de presiones externas y sanciones unilaterales, Venezuela ha hecho de su resiliencia una herramienta diplomática. El analista destaca que, a pesar de los desafíos económicos internos, Caracas ha profundizado su relación con China en los planos político, económico, militar y diplomático.El mapa de inversiones propuesto por China a la región —cercano a los 10.000 millones de dólares, según el politólogo— representa una oportunidad concreta, pero también un reto ante la fragmentación política de América Latina. En ese sentido, el experto señala que la relación Venezuela-China "puede facilitar un proceso de diálogo que permita sostener equilibrios en función de los intereses comunes y del bienestar de los pueblos".Venezuela como modelo de cooperación sur-surAunque Ortiz admite que no posee información detallada sobre iniciativas venezolanas específicas promovidas dentro del foro, asegura que "hay unos proyectos y unos mapas de inversión que China ya está haciendo en materia de energía, sobre todo para el fortalecimiento de nuestra industria petrolera y gasífera". A ello se suma el interés chino en el desarrollo de zonas económicas especiales, como la ya mencionada de Paraguaná, en Falcón.Estos proyectos, explica, están enmarcados en la propuesta de la Franja y la Ruta, la ambiciosa iniciativa global impulsada por Pekín. Venezuela, en su opinión, puede ofrecer una valiosa experiencia de resistencia económica ante las sanciones y la exclusión financiera internacional. "Nos asfixiaron para poder comercializar el petróleo venezolano, siendo este nuestro principal elemento de ingreso", recuerda.A su juicio, el foro China-CELAC no será del agrado de Washington, por lo que anticipa que se requerirán "anticuerpos" diplomáticos para resistir eventuales presiones. "Si realmente existe voluntad política de avanzar en los más de 100 proyectos que se han establecido, vamos a necesitar mecanismos de defensa regional", advierte.Una propuesta alternativa de comercio y transición ecológicaEl foro también ha servido para proyectar la propuesta venezolana de las "siete transformaciones", una hoja de ruta nacional que ha sido bien recibida por líderes como Xi Jinping y Vladímir Putin. En materia de comercio, Ortiz destaca la necesidad de generar una agenda alternativa "que se distancie de las coerciones y barreras impuestas por Occidente".Retomando ideas históricas como la moneda "Sucre" o mecanismos cambiarios alternativos, Venezuela propone "la construcción de una alternativa de relación financiera directa con la República Popular China", que no dependa del sistema SWIFT ni de los bancos occidentales. El objetivo, remarca, es evitar una nueva dependencia, esta vez de las importaciones chinas, que pudiera afectar los esfuerzos de industrialización y comercio intrarregional.En cuanto a la transición ecológica, Ortiz plantea una visión equilibrada: "Debe ser un proceso sustentable, pero no abrupto, que permita a nuestras economías —como la venezolana, basada en petróleo y gas— desarrollar mecanismos de intercambio y transferencia tecnológica sin comprometer su capacidad energética".El pragmatismo frente a la ideología: el caso de ChinaUno de los aspectos más debatidos en el foro ha sido la posibilidad de que la relación CELAC-China sea percibida como una alianza ideológica. Pero para el especialista, el enfoque chino es eminentemente pragmático: "China está sentado con la República Bolivariana de Venezuela, con el presidente de Colombia y también con [el presidente Javier] Milei en Argentina. Lo que importa es cómo seguir avanzando en la propuesta de una comunidad de destino común".Venezuela, afirma, "puede jugar un rol práctico y pragmático más allá de los debates ideológicos", calibrando agendas y facilitando consensos. La experiencia venezolana, tanto en su resistencia a las sanciones como en su búsqueda de diversificación económica, puede convertirse en una referencia para otros países de la región.Ortiz concluye que el actual escenario mundial, marcado por tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos, abre una ventana de oportunidad para América Latina. "Pareciera que la región empieza a comprender que su relación con China debe ser más práctica y menos ideologizada, pero a la vez más unificada".En ese sentido, Venezuela se proyecta como un actor catalizador, capaz de aportar propuestas concretas —como las zonas económicas especiales, la diversificación productiva y la cooperación tecnológica— a una agenda común que potencie el desarrollo regional. "La clave está en generar equilibrios. Y Venezuela, con todo lo que ha vivido, tiene mucho que aportar para lograrlo", afirma.

