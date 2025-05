https://noticiaslatam.lat/20250528/juez-ordena-suspension-inmediata-de-contratos-de-litio-en-bolivia-1162782987.html

Juez ordena suspensión inmediata de contratos de litio en Bolivia

Juez ordena suspensión inmediata de contratos de litio en Bolivia

El juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K, en el departamento de Potosí, determinó frenar los... 28.05.2025, Sputnik Mundo

"El juez dispuso las siguientes medidas cautelares: Suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los Proyectos de Ley N 170/2024-2025 y N 197/2024-2025, que buscaban aprobar contratos con las empresas Uranium One Group y CBC", dio a conocer la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl).Los contratos entre Yacimientos de Litio Boliviano y las empresas extranjeras estaban frenados en la Asamblea Legislativa.Estos buscaban la instalación de plantas procesadoras de litio en el salar de Uyuni, departamento de Potosí. Ambos proyectos implicaban una inversión mayor a 2.000 millones de dólares, que contribuirían, sobre todo, al desarrollo de la región.Anteriormente, el Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que si estos contratos no se analizaban y aprobaban en un corto plazo, la nación sudamericana tendría que esperar otros 10 años para sostener acuerdos como los que se planean con Rusia y China.En una charla previa con Sputnik, el analista Martín Moreira indicó que, de avanzar estos contratos, "favorecen muchísimo al país, porque tienen las mismas características que los contratos de la nacionalización de los carburantes, por lo cual las regalías quedarían en un 51% para Bolivia y en un 49% para las empresas. No obstante, de ese 49% de las empresas, debemos considerar que gran parte son gastos recuperables para Bolivia".Explicó que un 19% de ese porcentaje de las empresas "se quedarían en Bolivia como impuestos y salarios de los trabajadores. Por ello, al final Bolivia se quedaría con el 70%, mientras un 30% se llevarían Hong Kong CBC y la Uranium One Group".

