España: ¿último gran obstáculo en la UE y la OTAN para certificar el 5% de gasto militar?

España: ¿último gran obstáculo en la UE y la OTAN para certificar el 5% de gasto militar?

Una vez secundado el mayor aumento del gasto en defensa en décadas, el país ibérico se resiste a seguir incrementando la cifra. Los jefes de la diplomacia de... 28.05.2025, Sputnik Mundo

Las discrepancias entre España y Alemania no solo obedecen a la exhortación de la primera a establecer un embargo de armas a Israel y la negativa de la segunda a secundarlo. Ambos países también difieren en la conveniencia de aumentar drásticamente el gasto militar. En Berlín son firmes partidarios de elevarlo al 5% y en Madrid son renuentes.El nuevo Gobierno alemán del canciller Friedrich Merz defiende una inversión en defensa del 3,5% en concepto de gastos operativos, al que cabe añadir un 1,5% adicional en materia de infraestructura militar y de seguridad. En total, un 5% del PIB, cifra en consonancia con las exigencias del presidente de EEUU, Donald Trump.A fin de ganar apoyos, el nuevo ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, viajó a la península ibérica el 26 de mayo para sostener sendas reuniones bilaterales con sus homólogos portugués y español, Paulo Rangel y José Manuel Albares. Este último reivindicó los esfuerzos que está realizando España para alcanzar en 2025 la cifra del 2%, que catalogó de "realista". Es decir, Madrid no concibe un nuevo esfuerzo, apenas ha terminado de promover un alza con la que dedicar 33.000 millones de euros anuales a defensa.Pese a que Lisboa acepta de inicio el compromiso del 5%, su canciller Rangel admitió que el país luso aún dista de alcanzar siquiera la cota del ya desfasado 2%. España y Portugal figuran a la cola de los países de la OTAN con menor porcentaje de PIB dedicado a defensa: apenas el 1,3% y 1,6%, respectivamente.Durante un encuentro en Bruselas el 28 de mayo, Ursula von der Leyen celebró el “compromiso” mostrado por España en su último aumento del gasto en defensa. ¿Una presión sutil para seguir incrementándolo? En respuesta, el presidente Pedro Sánchez pidió que la UE aumente la presión sobre Israel y revise su acuerdo de asociación.Alemania como recaderoEl nuevo Gobierno alemán del canciller Merz subraya el rumbo hacia el rearme emprendido por su antecesor Olaf Scholz y hacia el pleno cumplimiento de los compromisos ante la OTAN. Se presenta como un socio ejemplarizante.En conversación con Sputnik, este analista destaca que el "muy reseñable" esfuerzo económico alemán para rearmarse, evidencia una tendencia global de la que España tendrá difícil sustraerse, por lo que cualquier promesa de resistirse resultará "superflua". A su juicio, "no es creíble" oponerse al aumento del gasto en defensa, siendo parte de una organización como la OTAN y cuando los principales socios del país secundan sin rechistar el vertiginoso aumento del gasto militar, como Alemania.El escollo españolLa retórica del Gobierno de Pedro Sánchez lleva implícita su reticencia a asumir el compromiso propuesto por la OTAN de que sus miembros asignen el 5% de su PIB a defensa para 2032. Este escepticismo genera preocupación en el seno de la alianza atlántica, donde se teme que termine por afectar a la unidad del club.Fuentes internas del diario Financial Times en los preparativos de la cumbre de la OTAN en junio en La Haya señalan al país ibérico como "único gran obstáculo" para la consecución de este objetivo de gasto. La falta de un compromiso claro podría impedir que se emita una declaración unánime, quedando socavada la imagen de unidad de la organización.El encuentro el 22 de mayo en Washington, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a Albares a respaldar de manera inequívoca el objetivo del 5%, cabe entenderlo como un intento de disipar tal riesgo. El incumplimiento de tal umbral de gasto, pondría en entredicho las garantías de seguridad de EEUU para Europa. Ante la presión, Albares sugirió que el debate debe antes "centrarse en las capacidades".Mientras tanto, Madrid da pasos para implementar los primeros proyectos que se beneficiarán del incremento de 10.471 millones de euros del presupuesto militar. El Ministerio de Industria ha adelantado los primeros 2.515 millones a las empresas contratistas para financiar desarrollos tecnológicos en 25 programas de defensa. Se trata de empresas como la aeronaútica Airbus, la compañía de construcción naval Navantia o la tecnológica Indra, entre otras.El coste socialLa justificación europeísta de la necesidad de incrementar el gasto militar al 5% se resume en el lema ¡Más Europa!, al que constantemente aluden diferentes líderes políticos de la UE. La inevitable desinversión social que provocará el rearme, se disfraza de europeísmo.Así lo piensa el economista y divulgador económico Fernando Luengo, que recuerda que, en 2024, según las propias estadísticas de la UE, "el 21% de la población, más de 93 millones de personas, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social" en territorio comunitario.El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado medidas de apoyo social, como planes para apoyar el acceso a la vivienda, la completa introducción de menús saludables en los comedores escolares o, la más reciente, el anuncio de ayudas directas a los menores de 16 años para la adquisición de gafas graduadas y lentillas: 100 euros, con independencia del nivel socioeconómico de las familias."Es un brindis al sol y con un componente de cinismo", lamenta Seixo, que señala el carácter "injusto" de la medida, al ser de corte universal y de la que se beneficiará también la población acaudalada. "No se puede entender esto como un refuerzo del sistema social, es imposible ejercer ese gasto en defensa sin recortar en partidas alternativas. Y a día de hoy, los indicadores no macro señalan que cada vez hay más trabajadores pobres en el Estado español", añade.La protección de la ciudadanía"Un baile de máscaras". Así define Seixo el anuncio de las medidas anteriormente descritas, un ejemplo, en su opinión, de las políticas que lleva a cabo un gobierno "supuestamente progresista" para conjurar el descontento ante el previsible deterioro que causará al Estado del bienestar el aumento de los gastos en defensa."Son declaraciones huecas. El Gobierno intenta hacer políticas que no pongan a la población en su contra, pero en la praxis se sigue apostando por un incremento en el gasto de defensa, se sigue negociando con Israel y al mismo tiempo se sigue depauperando las condiciones de vida de la clase trabajadora", afirma, convencido de que el Ejecutivo de Sánchez intenta también mitigar el alcance de las protestas y movilizaciones sociales contra el rearme previstas en toda España para junio."El aumento del gasto militar al 3,5% o al 5% supone de facto limitar los recursos que deberían destinarse, con carácter de urgencia, a la reducción de la desigualdad y a una profunda transformación del tejido productivo en clave de sostenibilidad", advierte Luengo, que asegura que es necesario fortalecer la seguridad y la defensa de la ciudadanía no con armas, "sino dotando de más recursos públicos a la sanidad y a la educación, a la vivienda y a la lucha contra el cambio climático".

