https://noticiaslatam.lat/20241025/choque-en-el-seno-del-gobierno-espanol-todavia-hay-tratos-vigentes-con-la-industria-militar-israeli-1158498987.html

Choque en el seno del Gobierno español: todavía hay tratos vigentes con la industria militar israelí

Choque en el seno del Gobierno español: todavía hay tratos vigentes con la industria militar israelí

Sputnik Mundo

La compraventa de armas está suspendida, asegura la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien reconoce contratos aún "pendientes". La duda, avalada... 25.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-25T04:02+0000

2024-10-25T04:02+0000

2024-10-25T04:02+0000

españa

🌍 europa

seguridad

pedro sánchez

margarita robles

pablo bustinduy

israel

podemos

gobierno de españa

leopard 2

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/03/0d/1109931768_157:295:2000:1331_1920x0_80_0_0_fccfe0c60e5a453a385a16dd1e6f5661.jpg

El Gobierno de España niega haber comprado armamentos a Israel con posterioridad al 7 de octubre de 2023, aunque investigaciones independientes dicen lo contrario. ¿Tiene todavía España tratos con la industria armamentística israelí? La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido la vigencia de contratos que surten de piezas de repuesto (o las reparan) para el Ejército del país hebreo. Tales afirmaciones se contienen en una carta dirigida al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que Robles afirma que "no se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre" [de 2023] y que la relación comercial de la industria de defensa ya solo atañe a "licencias de exportación temporal pendientes", las cuales están "paralizadas", se afirma en el texto, al que tuvo acceso Eldiario.es. Sin embargo, en la carta no se especifica desde cuándo están paralizadas esas licencias.Bustinduy es uno de los cinco ministros de Sumar, la formación que integra el Gobierno de coalición en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y dirigió su carta también en representación de sus compañeros de partido en el Consejo de Ministros. En su misiva, pide cancelar los contratos de compra de armamentos para "lograr un embargo total de armas, en línea con el derecho internacional" y así culminar la "política de no autorización de nuevas licencias que está ya en vigor en España desde el inicio del conflicto".El ministro resalta que los acuerdos comerciales con varias empresas israelíes del sector de la defensa "suministran tecnología y material avanzado" para las Fuerzas Armadas de España. "Sin embargo, estas mismas empresas también proporcionan equipo militar que se está utilizando en las operaciones de Gaza y Líbano. Esta situación es, a nuestro juicio, contraria al cumplimiento de la normativa vigente y a nuestras obligaciones conforme al derecho internacional", señala Bustinduy.Los contratos aún vigentes contemplan mayormente la reparación de piezas para aviones israelíes. La explicación que da Robles ("licencias de exportación temporal pendientes") parece indicar un servicio técnico por el que estos componentes vuelven a reexportarse, una vez reparados en España tras su devolución.¿España ya no vende ni compra armas a Israel?Las explicaciones de Robles complementan las declaraciones efectuadas por Pedro Sánchez durante la última cumbre de la UE en Bruselas, cuando el presidente español aseguró que España había dejado de exportar armamentos a Israel desde 2023 y, por tanto, exhortó al resto de países de la UE a hacer lo mismo. Pero a ello, hay muchas dudas, especialmente a raíz de investigaciones independientes, por ejemplo, las publicadas por el Centro de Estudios por la Paz Mariano Delàs de Barcelona que revelan que en noviembre de 2023 España vendió armas a Tel Aviv por valor de casi un millón de euros e, igualmente, continuó adquiriendo material de uso militar valorado en 1.027 millones durante los primeros nueve meses del conflicto en Gaza. Además, una verificación realizada por Público, el Ministerio de Defensa de España suscribió acuerdos con cuatro empresas armamentísticas israelíes desde octubre de 2023, pese al papel de alguna de ellas en los ataques y bombardeos contra Gaza.La empresa privada israelí Elbit Systems, uno de los principales contratistas tanto de las FDI como del Ministerio de Defensa de España (ha suministrado al Ejército de Tierra lanzacohetes, equipos de transmisiones, cámaras térmicas y designadores láser), suscribió el 12 de agosto con este último un contrato valorado en 10.000 euros para acometer el mantenimiento de los morteros Cardom, luego de haber firmado otro con el mismo fin el 14 de noviembre por un importe de 496.000 euros. En noviembre de 2023, Elbit Systems compró a la compañía española Nammo Palencia 987.000 euros en municiones."Esas dos empresas [Elbit Systems y Rafael] son las más lucradas por las operaciones militares en la Franja de Gaza, donde han probado y utilizado frecuentemente los mismos productos que ofrecen a las fuerzas armadas españolas", escriben los especialistas del Centro Delàs en su informe Business as usual.La cultura pide el embargoUn día antes de que la ministra Robles asegurara en su carta que España ya no vende armas a Israel, 269 representantes del mundo de la cultura y las artes, entre los que destacan cineastas de prestigio internacional como Pedro Almodóvar e Isabel Coixet, dirigieron una carta a Pedro Sánchez en la que le solicitan tomar "medidas urgentes para imponer un embargo integral". Los firmantes, entre los que se cuentan escritores, actores, periodistas, filósofos y músicos, recuerdan la utilidad de los embargos, "una herramienta fundamental para acabar con el apartheid sudafricano", y aluden a la responsabilidad del presidente del Gobierno para ejecutarlo. "Sabemos que está en sus manos", escriben, conscientes de que el comercio de armas con Israel sigue de alguna manera vigente.Según datos del Instituto Internacional de Estocolmo de Estudios por la Paz (SIPRI), España es el octavo exportador de armas a nivel mundial, armas que acaban en buena parte de la treintena larga de conflictos armados que hay en el planeta. El 78% del armamento mundial se fabrica y exporta en los países de la OTAN."Cabría preguntarse si los habitantes de la zona OTAN estamos realmente amenazados o más bien contribuimos a las amenazas, destrucción y muerte en otras zonas del planeta", escribe Pere Brunet, analista del Centro Delàs. A su juicio, Europa debe plantearse un "cambio radical de paradigma" para poder asumir políticas de paz.El apoyo al Gobierno y a los presupuestosLa cuestión del conflicto en Oriente Próximo puede terminar afectando la estabilidad del Gobierno de España. El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez depende de apoyos exteriores para tramitar leyes y avanzar en su acción de gobierno. Por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado para 2025. Y los apoyos están muy justos.Uno de esos teóricos apoyos externos, la formación Podemos, ya ha declarado que su voto a favor solo se materializará si el Gobierno accede a intervenir los precios del alquiler, en niveles muy altos en España, y a romper las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.La coalición Sumar, formada por varios partidos, también ejerce cierta labor de oposición, aun cuando integra el gobierno de coalición de la nación junto a los socialistas de Sánchez. El último ejemplo de esta disonancia es lo sucedido el día 22 en el Congreso de los Diputados, cuando los parlamentarios de Sumar intercambiaron apoyos con el opositor Partido Popular (PP) para obtener el favor de este a una ley que prohíbe los desahucios en viviendas compradas con hipotecas de condiciones abusivas.A cambio, el PP obtuvo el apoyo de Sumar en forma de abstención para que se tramitara su iniciativa de incrementar el control parlamentario sobre los envíos de armas al extranjero y las operaciones militares de tropas españolas en conflictos internacionales. El PSOE acusó a Sumar de connivencia con el PP. Ciertamente, la propuesta de los conservadores parecía de entrada más típica de las bancadas progresistas.En el seno del Gobierno hay discrepancias muy fuertes en torno a cómo atajar el problema de la vivienda y el disenso en torno a la relación con Israel también crece. "Solicitamos el fin de todos los contratos vigentes de compraventa de armas con Israel", declaró Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia perteneciente a Sumar, a través de la red X.

https://noticiaslatam.lat/20241017/israel-presiona-a-alemania-para-que-le-suministre-armas-tiene-una-responsabilidad-especial-1158289933.html

https://noticiaslatam.lat/20240518/otro-buque-mercante-que-no-recala-en-espana-cargado-con-armas-para-ucrania-y-tambien-para-israel-1150579614.html

https://noticiaslatam.lat/20241022/vicepresidenta-de-la-eurocamara-obliga-a-diputada-a-quitarse-un-panuelo-palestino--video-1158440516.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, seguridad, pedro sánchez, margarita robles, pablo bustinduy, israel, podemos, gobierno de españa, leopard 2, 💬 opinión y análisis, mercado de armas, control de armas, embargo de armas, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto