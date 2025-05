https://noticiaslatam.lat/20250515/alemania-respalda-demanda-de-trump-de-que-la-otan-destine-5-del-pib-en-defensa-1162566712.html

Alemania respalda demanda de Trump de que la OTAN destine 5% del PIB en defensa

Alemania respalda demanda de Trump de que la OTAN destine 5% del PIB en defensa

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, declaró este 15 de mayo que está dispuesto a "seguir" la directriz del presidente de EEUU

"Vamos a hablar de ello nuevamente hoy. Pero hay que mirar el resultado y el resultado es que se trata del 5% que pidió el presidente Trump. Y lo seguimos en este punto", afirmó Johann Wadephul durante un encuentro de la OTAN en Antalya, Turquía.En ese sentido, la prensa ha señalado que el secretario general de la OTAN, el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, le ha presentado a los cancilleres reunidos en Antalya un plan para aumentar la cifra de su contribución al gasto militar de la organización, algo que, según la propuesta, los países que todavía no han aumentado su gasto podrían hacer en dos fases.De acuerdo a reportes periodísticos, la hoja de ruta del secretario general de la OTAN sugiere que los países dediquen por lo menos el 3,5% de su PIB a gastos militares y el 1,5% en asuntos de seguridad, siendo el 2032 el plazo límite para alcanzar dicha meta.En la víspera del comienzo de la reunión, el flamante enviado de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker, reiteró en conferencia de prensa que el deseo del presidente Trump es que los países europeos que conforman la OTAN, como así también Canadá, se tomen en serio el pedido de cooperar con el 5% de sus presupuestos al gasto militar.Como si esto fuera poco, Trump advirtió en marzo pasado que su país no defenderá a los países de la OTAN que no estén al día con su cuota y no aumenten su contribución en defensa, que inicialmente reclamaba fuera el 2% del PIB.En el día de ayer, durante su primera declaración gubernamental ante el Parlamento desde que asumió como jefe de Estado, el canciller alemán Friderich Merz prometió que "proporcionará todos los recursos financieros que necesite la Bundeswehr [Fuerzas Armadas de Alemania] para convertirse en el Ejército convencional más fuerte de Europa".Asimismo, el flamante canciller precisó que, para alcanzar esa meta, su Gobierno creará "un nuevo y atractivo servicio militar voluntario", que tendrá como objetivo aumentar la cantidad de soldados activos.Estas declaraciones se dan en el marco de la escalada retórica de los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido en relación con el conflicto de Ucrania, en la que tanto Merz como el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer han afirmado que analizan desplegar soldados de sus países en el territorio ucraniano para "garantizar la paz", algo que Moscú advirtió que podría derivar en un enfrentamiento directo de la OTAN con Rusia.

