Elección de ministros en México: "La reforma al Poder Judicial toca la vida de todos" | Video

El próximo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas en una jornada histórica: por primera vez en la historia moderna del... 21.05.2025, Sputnik Mundo

Los mexicanos deberán votar para elegir 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos magistrados de las Salas Superiores del TEPJF y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Sputnik Mundo buscó a los 64 candidatos que buscan ostentar un lugar en la Suprema Corte, el máximo tribunal constitucional del país, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial y los retos del proceso electoral. A lo largo de estas semanas, presentaremos una serie de entrevistas con quienes aspiran a ser los próximos ministros del país latinoamericano."Es un poder que nadie conoce"La reforma al Poder Judicial no va a resolver por sí sola todo lo relacionado con la procuración de justicia en el país debido a que, para que no haya impunidad, se tiene que poner en el foco en modificar el funcionamiento de las fiscalías y las policías, consideró en entrevista con Sputnik la candidata a ministra de la SCJN, Dora Alicia Martínez Valero. "Tiene que haber una segunda reforma", sentenció la maestra en Derecho por la UNAM. Hoy por hoy, dijo, el Poder Judicial es uno "que nadie conoce, lejano a la gente y que pareciera como que no existe". Ello, consideró, podría explicar el poco interés de la población en cuanto a participar en el próximo proceso electoral. Martínez Valero advirtió que "la reforma al Poder Judicial toca la vida de todos", por lo que salir a las urnas el próximo 1 de junio es esencial para cambiar un ente que ha sido "absolutamente cerrado". "Si ustedes creen que el Poder Judicial no toca sus vidas, el Poder Judicial lo hace, aunque no quieran (...) es fundamental que salgan a votar", concluyó.

