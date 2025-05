https://noticiaslatam.lat/20250516/eleccion-de-ministros-en-mexico-la-reforma-judicial-ha-sido-una-irrupcion-plebeya--video-1162510197.html

Elección de ministros en México: La reforma judicial ha sido una "irrupción plebeya" | Video

16.05.2025

Los mexicanos deberán votar para elegir 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos magistrados de las Salas Superior del TEPJF y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Sputnik buscó a los 64 candidatos que buscan ostentar un lugar en la SCJN, el máximo tribunal constitucional del país, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial y los retos del proceso electoral. A lo largo de estas semanas presentaremos una serie de entrevistas con quienes aspiran a ser los próximos ministros del país latinoamericano."Esta reforma tiene la forma de una irrupción plebeya"La reforma al Poder Judicial (PJ) es "un retorno al modelo constitucional mexicano original", pues hasta 1856 todos los Poderes de la Unión eran electos por el pueblo. "No está mal [la reforma], aunque podría ser que logísticamente está complicado", dijo en entrevista con Sputnik Federico Anaya Gallardo, uno de los 64 candidatos a ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el abogado y doctor en Ciencia Política, "esta reforma tiene la forma de una irrupción plebeya en un orden constitucional"; es decir, ahora los altos cargos del Poder Judicial serán no solo sometidos a elección popular, sino que también está bajo el escrutinio de los ciudadanos. Anaya Gallardo consideró que los poderes judiciales no están atendiendo adecuadamente la realidad de la problemática jurídica del país. Esto, abundó, ha generado que la población evite llegar a un tribunal, además de que desconfían de los impartidores de justicia. "Entonces, una reforma al poder judicial, paradójicamente, una cosa que parece muy importante, es muy fácil políticamente porque poca gente va a salir a la defensa de lo que está [operando actualmente]", ahondó. El candidato, quien por varios años fue funcionario del Gobierno capitalino cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno, destacó la importancia de la participación ciudadana durante la jornada del próximo 1 de junio.

