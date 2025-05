https://noticiaslatam.lat/20250519/eleccion-de-ministros-mexico-y-eeuu-estan-en-guerra-y-la-corte-tiene-que-ser-un-puente--video-1162537491.html

Elección de ministros: México y EEUU "están en guerra" y la Corte tiene que ser "un puente" | Video

Elección de ministros: México y EEUU "están en guerra" y la Corte tiene que ser "un puente" | Video

Sputnik Mundo

El próximo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas en una jornada histórica: por primera vez en la historia moderna del... 19.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-19T01:30+0000

2025-05-19T01:30+0000

2025-05-19T01:30+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

elección del poder judicial en méxico (2025)

reforma al poder judicial mexicano

💬 entrevistas

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0f/1162571470_108:0:1226:629_1920x0_80_0_0_3c86529edb1383e7e2efd5b58da8e0d9.jpg

Los mexicanos deberán votar para elegir 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dos magistrados de las Salas Superiores del TEPJF y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Sputnik Mundo buscó a los 64 candidatos que buscan ostentar un lugar en la Suprema Corte, el máximo tribunal constitucional del país, para hablar sobre la reforma al Poder Judicial y los retos del proceso electoral. A lo largo de estas semanas, presentaremos una serie de entrevistas con quienes aspiran a ser los próximos ministros del país latinoamericano."México es una potencia y tenemos que actuar en consecuencia"La reforma judicial "fue una sacudida fuerte" y ha puesto, por primera vez, en la agenda nacional a dicho poder de la unión, sentenció en entrevista con Sputnik el actual candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Sodi Cuéllar.Aunque el litigante cuenta con una larga experiencia dentro del Poder Judicial, que lo llevó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sodi Cuéllar ponderó que el actuar de los impartidores de justicia ha sido soberbia y con "mucha distancia de la ciudadanía".Esta "sacudida", agregó, marcará el inicio de una transformación al interior del Poder Judicial, aunque consideró que los cambios son más en materia orgánica que de fondo. Sin embargo, dijo, "debemos aprovechar estos cambios para hacer un diagnóstico", para definir "qué queremos" en este rubro.La reforma judicial, advirtió Sodi Cuéllar, llega en un momento en el que México y EEUU se encuentran "en una guerra" comercial, que pone en peligro la ratificación del T-MEC."Hoy, en 2025, estamos en guerra con EEUU, una guerra comercial durísima y las muertes serán de las empresas. Y tenemos que enfrentarnos como se enfrentan todas las guerras: con unidad, con un sentido de conciencia nacional y sacando lo mejor de nosotros como sociedad", consideró. Sobre si lo ideal es renovar el Poder Judicial con perfiles que no tengan experiencia o con quienes ya operan al interior de los tribunales, Sodi Cuéllar abundó que el ser ministro "es un cargo culmen, un cargo final. Aquí no vienen a aprender, aquí ya tienen que venir bien preparados (...) porque si no el costo para el país es enorme".

https://noticiaslatam.lat/20250426/elecciones-en-el-poder-judicial-mexicano-que-papel-juega-cada-integrante-de-este-ambito-1162209762.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, gobierno de méxico, elección del poder judicial en méxico (2025), reforma al poder judicial mexicano, 💬 entrevistas, suprema corte de justicia de la nación (méxico), política