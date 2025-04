https://noticiaslatam.lat/20250426/elecciones-en-el-poder-judicial-mexicano-que-papel-juega-cada-integrante-de-este-ambito-1162209762.html

Elecciones en el Poder Judicial mexicano: ¿Qué papel juega cada integrante de este ámbito?

Elecciones en el Poder Judicial mexicano: ¿Qué papel juega cada integrante de este ámbito?

El 1 de junio de 2025, el pueblo de México acudirá a las urnas para elegir –por primera vez desde el siglo XIX, cuando la Carta Magna del país latinoamericano...

En total, la ciudadanía tendrá la posibilidad de escoger 881 cargos, desde jueces y magistrados, hasta ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal constitucional del país."Es una elección histórica, es la primera vez que en México se va a elegir al Poder Judicial y también es un ejemplo al mundo. El que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el 16 de abril.A pocas semanas de estas elecciones inéditas y a pesar de su relevancia, persiste la falta de claridad entre la población sobre las funciones y particularidades de los cargos sujetos a elección popular; además de su papel en la impartición de justicia en un país en el que la impunidad prevalece en más del 90% de los delitos que se cometen, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano (Inegi).En diálogo con Sputnik, el doctor Marcos Zaid Bravo Carrillo, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, consultor jurídico y experto en Derecho, observó que, normalmente, "la ciudadanía no conoce la estructura del Poder Judicial porque es muy rocosa". Sin embargo, asegura que este proceso electoral "le va a permitir [al pueblo] conocer a su juez".Para profundizar en lo anterior, el académico citó como ejemplo el caso estadounidense, en donde la población elige la judicatura local mediante el sufragio."Cuando los padres fundadores de Estados Unidos pensaron que una judicatura local sea electa por voto popular, lo hicieron a modo de que la gente [acudiera con] los problemas más cotidianos —por ejemplo, la pensión de mi hijo, la patria potestad, violencia intrafamiliar—. De esta manera, pensaron 'que los resuelva inmediatamente el juez local y yo lo puedo conocer'", detalla Bravo Carrillo.¿Qué cargos se elegirán?De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de organizar los comicios, los cargos a elección son:¿Qué hacen estos funcionarios?De acuerdo con el experto en Derecho, los jueces de distrito son la primera instancia a la que una persona puede acudir si es víctima de un delito del fuero común, por ejemplo, robo, violencia familiar, fraude, abuso sexual, lesiones, secuestro, entre otros.Sin embargo, ahonda el abogado, estos personajes tienen doble función, lo que quiere decir que también revisan amparos indirectos contra actos u omisiones por parte de las autoridades. Además, tienen la capacidad de "inaplicar" normas particulares tras un examen de constitucionalidad.Ahora bien, si una de las partes no está satisfecha con la sentencia del juez puede acudir al Tribunal Colegiado de Circuito —anteriormente magistratura unitaria— que está integrado por tres magistrados que deliberan en equipo para revisar el caso.Por ejemplo, si un juez de primera instancia niega un amparo indirecto, la parte inconforme puede apelar. Entonces, el caso pasa a manos de un tribunal colegiado, en el que tres magistrados lo revisan. A decir de Bravo Carrillo, los magistrados de circuito trabajan de forma colegiada para garantizar que su fallo sea equilibrado y justo, en una suerte de "democracia judicial".A pesar de lo anterior, la sentencia de este tribunal podría no satisfacer a la parte inconforme. De ser así, señala el experto, la persona puede escalar su caso al amparo directo e, incluso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene la facultad constitucional de atraer el tema cuando considera que es de relevancia especial.En palabras de Carrillo, la Corte no está obligada a realizar siempre esa acción, sino solo en aquellos casos que considera excepcionales, ya sea por su impacto en la esfera social, cultural, política o económica. Esto lo hace para fijar un criterio y un precedente judicial. Dicho de otra manera, las resoluciones de la SCJN generan jurisprudencia, por lo que, en el futuro, casos similares tienen que recurrir a los casos ya resueltos por el máximo tribunal.En resumen, los ministros tienen la última palabra en materia constitucional; los magistrados revisan las sentencias de los jueces de primera instancia, es decir, el juez inmediato al que acuden las personas que fueron víctimas de un delito. Y estos, a su vez, pueden inaplicar normas concretas.Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral Además de los cargos mencionados, el pueblo mexicano podrá elegir dos magistrados de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.Bravo Carrillo detalló que este tribunal es una suerte de tribunal especializado. Así como la Suprema Corte tiene la última palabra en materia constitucional, el Tribunal Electoral "tiene la última palabra constitucional en materia electoral"."Se hizo un Tribunal Electoral dentro de la estructura de la judicatura federal, pero aislado de la Corte. ¿Qué quiere decir? Que hay que evitar que la Corte se politice", explicó el abogado.Ahora, debido a que el país está dividido en distritos electorales y en circuitos judiciales para poder abarcar todo el territorio mexicano, el TEPJF se divide en salas regionales. Esto quiere decir que a cada una le corresponden ciertos estados.En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, Bravo Carrillo relató a Sputnik que, a raíz de la reforma de 1997, se creó un consejo de la judicatura para vigilar a los jueces en caso de un conflicto de interés, corrupción, entre otros temas.No obstante, "este modelo era muy cuestionable, porque los jueces se están revisando ellos mismos".De esa manera, con la reforma de 2024, se separó la parte sancionatoria de la parte administrativa del Consejo de la Judicatura, dice el académico. En otras palabras, este ente va a ser un órgano administrativo, mientras que la cualidad de sancionar quedará a cargo del Tribunal de Disciplina."Ahora este tribunal va a resolver en caso de que un juez haya cometido algún acto de irregularidad administrativa o incluso penal, en caso de un acto de corrupción bastante flagrante", dijo Carrillo.¿Por qué es importante acudir a las urnas?En el contexto internacional, sostiene el experto, hay pocos ejemplos de este tipo de elecciones: Estados Unidos y Suiza eligen a la judicatura local, mientras que, en Bolivia, el pueblo escoge la judicatura federal y los tribunales constitucionales mediante el voto.En ese sentido, Bravo Carrillo argumenta que es muy relevante que la ciudadanía acuda a las urnas, toda vez que se trata del ejercicio de un derecho constitucional y, al mismo tiempo, una forma de legitimar a un poder muy desacreditado.Si bien la sola elección de las y los juzgadores no va a resolver el problema de la impunidad en México, dice Bravo Carrillo, sí va a tener otro tipo de ventajas, como "romper con cierta línea aristocrática" que se ha venido reproduciendo en el Poder Judicial.Además, el experto mencionó que, si entre los candidatos se detecta un perfil cuestionable, la ciudadanía puede ejercer un voto de castigo, tal como sucedió en la alcaldía Cuauhtémoc en contra de las élites políticas que se afianzaron en la zona."Desde 1857 nuestra Constitución establecía que podía haber elecciones de juzgadores, un poder que, tradicionalmente, no se somete a elección popular o no se somete a escrutinio democrático", pondera el abogado."Entonces, desde un análisis histórico, podemos decir que México retoma un poco ciertas bases constitucionales (...) y, por lo tanto, la ciudadanía debe ser consciente de que es un experimento único en el mundo", añade.

