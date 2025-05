https://noticiaslatam.lat/20250515/rusia-llega-victoriosa-al-dialogo-con-ucrania-pese-a-los-intentos-de-sabotaje-en-su-contra-1162554789.html

Rusia llega "victoriosa" al diálogo con Ucrania pese a los "intentos de sabotaje" en su contra

Rusia llega "victoriosa" al diálogo con Ucrania pese a los "intentos de sabotaje" en su contra

Pese a las estrategias de sabotaje que Occidente ha emprendido en contra de Rusia desde que comenzó el conflicto ucraniano —e incluso antes—, el Gobierno de...

Las delegaciones de Moscú y Kiev establecerán contactos directos este 15 de mayo en Estambul para tratar de llegar a una solución de la crisis en Europa del Este, que comenzó en febrero de 2022. El presidente ruso Vladímir Putin ya anunció cómo estará compuesto el equipo que dialogará con las autoridades ucranianas. Será una comitiva encabezada por el asesor del Kremlin, Vladímir Medinski. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que no acudirá a las negociaciones, pero el republicano ha expresado en varias ocasiones su deseo de que Kiev llegue a un acuerdo de paz con Moscú. Sin embargo, Rusia y Ucrania no llegan en las mismas condiciones. Putin propuso el pasado 10 de mayo que las negociaciones fueran directas y sin condiciones previas. Y eso fue posible gracias a la entereza política con la que llega el país euroasiático, afirman los expertos consultados. El país dirigido por Volodímir Zelenski, en cambio, arribará a la mesa de negociaciones con varias derrotas militares a sus espaldas, pero sobre todo con poca credibilidad política ante un Estados Unidos que, incluso, ya detuvo la entrega de armamento a las fuerzas ucranianas. Trump, por su lado, ya reconoció recientemente que ha sido mucho más fácil tratar con Putin que con Zelenski. "La Unión Europea tiene dos frentes que se le abren. Por un lado, el de Rusia y el rol de Ucrania en una eventual posguerra y, por otro, la relación con Estados Unidos, que ya no es la misma desde la llegada de Trump. Hay una puja de liderazgos en el marco de la OTAN, y la Unión Europea está queriendo conducir el conflicto de una forma que no es la que quiere Washington", añade Hagobian.Por todo ese contexto en el que llega cada país a dialogar, Ucrania debería aceptar negociar "sin condiciones previas", tal y como lo propuso Putin, si es que en verdad desea una conversación "franca", considera el también miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. "La UE insiste en sacar una tajada de Ucrania"Para Nydia Egremy, no se debe olvidar que el líder ucraniano Volodímir Zelenski —quien insiste en una tregua de 100 días— está respaldado por "las fuerzas más reaccionarias" de una Unión Europea (UE) "debilitada y humillada" por Washington, que ya ha expresado su deseo de no seguir invirtiendo en la seguridad y la defensa del bloque europeo y de no continuar participando en la crisis de Ucrania. La internacionalista también subraya que Occidente ha emprendido sin éxito "intentos y estrategias de sabotaje" en contra de Rusia, con la finalidad de frenar el crecimiento de la nación euroasiática. "Pero ha fracasado ese boicot planeado por las fuerzas reaccionarias y derrotadas representadas por Ursula von der Leyen", actual presidenta de la Comisión Europea (CE). Algunos de estos intentos de sabotaje, menciona, fueron los ataques contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 —y que según el periodista Saymour Hersh fueron planeados desde Washington— y las pretensiones de Bruselas de ensombrecer la celebración del Día de la Victoria el pasado 9 de mayo en Moscú. Según Egremy, Bruselas solo ha utilizado a los países del Este de Europa —principalmente a Ucrania y a las naciones bálticas— como "arietes" o "instrumentos" en contra de Moscú, tanto militar como política y económicamente. En cambio, dice, Rusia es un país que desde inicios del siglo XXI ha impulsado el nivel de vida de su población y ha apostado por un nuevo orden mundial más justo equitativo y de cooperación.

