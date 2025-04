https://noticiaslatam.lat/20250423/trump-critica-la-actitud-de-zelenski-pense-que-seria-mas-facil-negociar-con-el-1162189706.html

Trump critica la actitud de Zelenski: "Pensé que sería más fácil negociar con él" | Videos

Trump critica la actitud de Zelenski: "Pensé que sería más fácil negociar con él" | Videos

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que negociar la paz en Ucrania con el líder de ese país, Volodímir Zelenski, ha sido más difícil de lo... 23.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-23T22:44+0000

2025-04-23T22:44+0000

2025-04-23T23:41+0000

internacional

eeuu

donald trump

volodímir zelenski

ucrania

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/01/1161384507_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_bc093da85daa5cb84e9b6cdedac7fd09.jpg

En cambio, el mandatario republicano reconoció la apertura del Gobierno de Rusia para solucionar la crisis en Ucrania, e incluso dijo que creía haber llegado a un trato con Moscú. "Creo que Rusia está lista. Mucha gente dijo que Rusia quería ir con todo [por un acuerdo de paz], y creo que tenemos un acuerdo con Rusia", agregó Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.En cambio, mencionó que no ha encontrado la misma disposición de parte de Kiev. Un día antes, el Kremlin informó que esperaba la llegada a Moscú del enviado especial de Washington, Steve Witkoff, como parte de las conversaciones para la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses.Rusia ha dicho en numerosas ocasiones que su prioridad siempre será su seguridad nacional, así como el bienestar de su pueblo, por lo cual no aceptará un acuerdo que vaya en contra de esos principios. El presidente Vladímir Putin también ha insistido en que Ucrania no debe formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y debe ser un Estado neutral y desmilitarizado.¿Una reunión entre Putin y Trump?El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de reunirse personalmente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en unas cuantas semanas, después de su viaje por algunas naciones del Oriente Medio. Previamente, la Casa Blanca había confirmado que el mandatario estadounidense visitará Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Catar del 13 al 16 de mayo. La normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia "va muy bien", pero no ha sido un proceso sencillo porque todo se tiene que "reanimar desde cero", reconoció hace unos días el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Uno de los objetivos de estas conversaciones bilaterales entre Washington y Moscú es llegar a una solución para el conflicto en Ucrania, sin que ese acuerdo atente contra la seguridad nacional ni la integridad de la Federación de Rusia."La paciencia de Trump se está agotando"Este mismo 23 de abril, horas antes de que Donald Trump hablara con los medios de comunicacipon, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que el mandatario republicano estaba perdiendo la paciencia por la actitud que ha tomado el líder ucraniano Volodímir Zelenski con respecto a las conversaciones de paz.Previamente, Donald Trump criticó a Zelenski por declarar a la prensa internacional que Ucrania no reconocerá Crimea como parte legítima de Rusia, a pesar de que ese territorio se unió a la Federación de Rusia por referendo democrático. Según Trump, tales declaraciones son perjudiciales para las negociaciones de paz y podrían prolongar aún más el conflicto.

https://noticiaslatam.lat/20250423/el-kremlin-cree-que-cualquier-esbozo-de-acuerdo-sobre-ucrania-no-puede-ser-publico-1162180292.html

https://noticiaslatam.lat/20250423/estados-unidos-presenta-su-plan-de-paz-para-la-crisis-ucraniana-1162178290.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, volodímir zelenski, ucrania, rusia