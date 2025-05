https://noticiaslatam.lat/20250513/rusia-busca-la-paz-mientras-la-union-europea-esta-dispuesta-a-sacrificar-al-pueblo-ucraniano--1162531017.html

Moscú busca la paz mientras la Unión Europea está dispuesta a "sacrificar al pueblo ucraniano"

Se prevé que el próximo 15 de marzo se reunirán las delegaciones de Moscú y Kiev en la ciudad de Estambul con el objetivo de llegar a una posible solución para... 13.05.2025, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/0d/1162532302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_901a796978601d80a652d0522718ee0f.jpg

El Kremlin anunciará quién representará a la delegación rusa en cuanto el jefe de Estado, Vladímir Putin, lo considere oportuno, explicó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, este 13 de mayo. El vocero agregó que el enfoque de la Unión Europea (UE) de la cuestión ucraniana se concentra en la continuación de la guerra y contrasta con el de Moscú y Washington, que consiste en eliminar las causas profundas del conflicto. La situación actual —en la que Estados Unidos y Rusia negocian una salida del conflicto y Bruselas simplemente se mantiene relegada con su discurso belicista contra Moscú— exhibe que en Europa hay una tendencia por seguir utilizando a Ucrania como un alfil en el tablero de ajedrez geopolítico frente a Rusia, dice en entrevista con Sputnik Anaximandro Pérez, doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París.Líderes europeos como Emmanuel Macron, de Francia; Keir Starmer, del Reino Unido; Olaf Scholz, de Alemania, y Pedro Sánchez, de España, han mantenido sus políticas y narrativas hostiles contra Rusia. Hace unos días, de hecho, Bruselas dijo que analiza el decimoséptimo paquete de sanciones contra Moscú e insistió en que el dirigente ucraniano Volodímir Zelenski es quien "debe decidir sobre las mejores condiciones" para las negociaciones. "No podemos abandonar a Ucrania", reiteró, por su parte, Macron. Según el experto, existe en el bloque europeo "un desdén hacia los rusos" y hacia todo lo que Moscú proponga para mermar o acabar con la crisis ucraniana. Y esto sucede, dice, porque es Rusia quien "está ganando estratégicamente en Ucrania". Asimismo, menciona que hay un factor al cual le teme no solo Europa, sino todo el Occidente colectivo: la cercanía entre China y Rusia, ya que "la unión de esos dos gigantes supone el nacimiento de un coloso prácticamente imbatible". Según Pérez, la asistencia del mandatario chino Xi Jinping a la conmemoración de 80 años de la derrota de la URSS sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial reafirma la alianza entre Moscú y Pekín, así como la solidaridad y el compromiso de ambos Estados por la construcción de un mundo multipolar."[Rusia y China] están construyendo un nuevo tipo de hegemonía geoestratégica en Eurasia; una hegemonía que no necesita destruir pueblos inocentes, sino que antes los llama a establecer una comunidad de naciones pares que gestione los intereses comunes. Esto supone un reto existencial para el imperialismo de Occidente colectivo, que hasta ahora se regodeaba sobre su supremacía militar", observa Pérez.

