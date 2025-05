https://noticiaslatam.lat/20250512/la-busqueda-de-una-solucion-al-conflicto-ucraniano-es-una-necesidad-internacional-1162498992.html

La búsqueda de una solución al conflicto ucraniano "es una necesidad internacional"

La búsqueda de una solución al conflicto ucraniano "es una necesidad internacional"

El especialista precisa que la "oportunidad de oro" de Putin para hacer un llamado a renegociar con Kiev, fue el fin de las conmemoraciones del 80° aniversario del Día de la Victoria.En este sentido, el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, destaca que la declaración del jefe de Estado ruso le da mayor margen de acción sobre el diálogo."Con esta propuesta de negociación directa, Putin se quita la presión y deja claro que a Rusia también le interesa [el tema], pero sin los intermediarios europeos que, más que ayudar, han entorpecido el tema [del conflicto]", menciona en una charla para este medio.En un mensaje ante la prensa nacional e internacional, el presidente ruso hizo un llamado a Ucrania a entablar negociaciones directas, sin condiciones previas, el 15 de mayo en Estambul, donde otra ronda de charlas entre ambas naciones fue suspendida en 2022.EEUU en el juegoDesde hace meses, Washington ha tenido un papel fundamental para mediar entre Kiev y Moscú. Prueba de ello es que, al darse a conocer el mensaje de Putin, su par estadounidense, Donald Trump, urgió a Ucrania a aceptarlo."El presidente [Vladímir] Putin de Rusia no quiere tener un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino que quiere reunirse el jueves [15 de mayo], en Turquía, para negociar un posible fin del BAÑO DE SANGRE. Ucrania debería aceptar esto, INMEDIATAMENTE", escribió en Truth Social.Al respecto, López Almejo, quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt), recuerda que Washington tiene una posición dual, donde quiere la paz y, a su vez, un acuerdo por escrito con Ucrania para explotar recursos.En este tenor, Ramos Muñoz considera que la postura de Washington sobre el conflicto ucraniano es una de las cuestiones que Rusia tiene como ventaja."Rusia tiene a todo a su favor (…), por ejemplo, que la comunidad internacional exige ya una paz y que, por otro lado, la Unión Europea está dividida por el desgaste [del conflicto]”, ahonda.Sin embargo, enfatiza el también docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM, Moscú debe ser firme en su diálogo con Kiev."Rusia no negociará hasta que no vea seguro, sobre todo, el compromiso de Ucrania ante la comunidad internacional de no ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Mientras no haya realmente esfuerzos políticos y [esa promesa], se ve difícil que Moscú ceda, sobre todo porque ya tiene ganado [el conflicto]", pondera.¿Qué hará Ucrania?Después del mensaje de Trump, Volodímir Zelenski señaló que "esperará personalmente a [el presidente ruso, Vladímir] Putin" el 15 de mayo en Turquía.Frente a este mensaje, López Almejo es claro: el político ucraniano no tiene otra alternativa más que acudir a Estambul para reanudar las conversaciones.En caso de que esto no suceda y Kiev se niegue a acudir a Estambul, finaliza Ramos Muñoz, esto le generará graves problemas con Washington.También podría "retirar el poco apoyo que todavía brinda EEUU a Ucrania, como una medida de presión para que Zelenski acepte [la propuesta]", concluye.

