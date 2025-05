https://noticiaslatam.lat/20250511/el-dialogo-propuesto-por-putin-a-kiev-impulsa-la-diplomacia-en-accion-1162497934.html

El diálogo propuesto por Putin a Kiev impulsa "la diplomacia en acción"

La declaración que realizó el mandatario ruso sobre "revivir" el diálogo con Ucrania para buscar una solución al conflicto en Kiev, es una acción que permitirá... 11.05.2025

Asimismo, el experto destaca que, entre los tópicos que estarán sobre la mesa, se encuentra el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a Kiev, mismo que ha sido rechazado por Moscú."En el caso de Rusia y Ucrania, ellos tienen su punto de vista respecto a lo que pueden ceder y lo que no, así como lo que están dispuestos a negociar", subraya.El 10 de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, dio a conocer su propuesta sobre la apertura al diálogo con Ucrania, con el fin de resolver la crisis en esa zona."Rusia está preparada para el proceso de diálogo sin condición previa. Los que quieren alcanzar la paz, no pueden hacer más que promover esta iniciativa", mencionó en su mensaje, posterior a los actos conmemorativos del 80.° aniversario del Día de la Victoria.Un anuncio positivoPara García Contreras, quien también funge como secretario técnico de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM, la declaración del jefe de Estado ruso es positiva, sobre todo tomando en cuenta los avances sobre la operación militar especial en Kiev y la situación geopolítica actual. "No estamos en el mismo punto de inicio de año y, por ejemplo, de fondo existen negociaciones que de pronto se pierden de vista entre Rusia y Estados Unidos, que tienden más hacia una normalización bilateral y que avanzan hacia la paz", acota.Esto también es impulsado, agrega el especialista, por aspectos como los ceses al fuego propuestos por Moscú tanto en la Pascua como por el Día de la Victoria. En este último evento, Putin recibió un fuerte apoyo de socios como su homólogo, Xi Jinping, en el camino para solucionar el conflicto ucraniano.Sin embargo, estas treguas que se han desplegado a lo largo del año "han sido rechazadas por Kiev", pondera.Turquía: pieza angular en el diálogoEn 2022, Moscú y Kiev tuvieron una serie de conversaciones para resolver el conflicto en Ucrania, mismas que, finalmente, fueron interrumpidas. Con base en los avances de aquellas charlas, Putin lanzó la nueva propuesta.Para ello, eligió el 15 de mayo en Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. horas después del mensaje, el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, dio a conocer en una llamada con su homólogo ruso, que su país tenía la disposición para acoger las negociaciones entre Rusia y Ucrania, esto según un comunicado de la Administración del jefe de Estado turco, al que Sputnik tuvo acceso.En este sentido, García Contreras califica la elección del sitio para reanudar las charlas como un punto "simbólico".Para concluir, el experto mexicano reitera que, en esta nueva etapa de la crisis ucraniana, se ven indicios de lo que podría ser una paz duradera."Es un toma y daca. Es un ir haciendo propuestas, rechazándolas, aceptando y matizando [las opciones], lo que lleva a dialogar y que se avancen en las condiciones [hacia una solución]", finaliza.

