"Entre la paz y la guerra": ¿Qué oportunidades tiene Ucrania tras la propuesta de Putin?

La propuesta del mandatario de Rusia, Vladímir Putin, refleja el hecho de que Moscú está dispuesta a negociar con Ucrania cuestiones pendientes, aunque no... 11.05.2025, Sputnik Mundo

Destacó que la posición de Volodímir Zelenski en este momento no es tan inequívoca. En su opinión, Ucrania es ahora diplomáticamente débil y solo puede seguir a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN. En sus palabras, "teniendo en cuenta la situación actual, cabe suponer que la respuesta clara de Ucrania a la propuesta rusa tendrá que esperar un tiempo. Además, la cuestión principal entre Rusia y Ucrania ahora es la necesidad de iniciar negociaciones. Después de todo, es mejor discutir algo que no discutirlo en absoluto"."Por el momento, el contenido de las negociaciones no es la cuestión principal. E incluso si las partes inician las negociaciones, probablemente pasarán varias rondas antes de que las conversaciones empiecen a abordar cuestiones de fondo", destacó.Enfatizó que "dado que Ucrania aún no ha aceptado la propuesta rusa, no podemos predecir las perspectivas de reanudación de las conversaciones de paz".Poco antes, durante una conferencia con medios internacionales, el presidente ruso anunció la disposición del Kremlin a reiniciar el diálogo con Kiev, basándose en los acuerdos alcanzados en las negociaciones interrumpidas en abril de 2022. El mandatario aseguró que su Gobierno está dispuesto a reunirse con la delegación ucraniana el próximo 15 de mayo en Estambul, Turquía.A su vez, el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una llamada telefónica con su homólogo ruso, expresó la disposición de Turquía para acoger las negociaciones entre Rusia y Ucrania, señala un comunicado de la Administración del jefe de Estado turco, al que tuvo acceso Sputnik.

