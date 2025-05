https://noticiaslatam.lat/20250512/kremlin-reitera-la-disposicion-de-rusia-para-encontrar-una-solucion-pacifica-a-la-crisis-en-ucrania-1162505350.html

El Kremlin reitera la disposición de Rusia para hallar una solución pacífica a la crisis en Ucrania

El Kremlin reitera la disposición de Rusia para hallar una solución pacífica a la crisis en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó clara e inequívocamente su disposición a reanudar las negociaciones con Ucrania sin condiciones previas, reiteró el... 12.05.2025, Sputnik Mundo

"Como resultado de las celebraciones del 9 de mayo en Moscú, así como de las numerosas reuniones y negociaciones con nuestros invitados extranjeros, el presidente de Rusia hizo una declaración. En dicha declaración expresó, en particular, de manera clara e inequívoca nuestra posición sobre la reanudación de negociaciones directas [con Ucrania] en Estambul sin condiciones previas", aseguró Peskov.El portavoz del Kremlin enfatizó que Rusia está comprometida con "buscar seriamente caminos hacia una solución pacífica a largo plazo"."Tal enfoque, dirigido precisamente a encontrar una solución diplomática real a la crisis ucraniana, a eliminar las causas profundas del conflicto y a establecer una paz duradera, encontró la comprensión y el apoyo de los líderes de muchos Estados, incluidos nuestros socios de la CEI [Comunidad de Estados Independientes], los BRICS, así como de otros países", declaró.Asimismo, Peskov destacó que es inadmisible hablar con Rusia con el lenguaje de los ultimátums. La semana pasada, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, debatió con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la posibilidad de bloquear el gasoducto Nord Stream 2 como "medida" contra Rusia si Moscú no acepta un alto al fuego de 30 días en Ucrania, propuesto por Occidente.El 11 de mayo, Vladímir Putin se dirigió a los medios rusos y extranjeros y ofreció a Kiev reanudar las conversaciones directas sin condiciones previas en Estambul el 15 de mayo.Moscú denuncia una "actitud hostil y no amistosa" de Polonia hacia RusiaPolonia actúa de forma hostil y poco amistosa hacia Rusia, añadió Peskov.Sus palabras llegan luego de que el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, anunciara el cierre del Consulado General de Rusia en la ciudad de Cracovia, en el sur del país."En cuanto a la reducción de la presencia diplomática rusa en territorio polaco, se trata de otro eslabón en esta cadena general de recorte de las relaciones bilaterales, que ya se encuentran en un estado deplorable. Polonia elige una actitud hostil y no amistosa hacia nosotros", indicó, comentando la decisión polaca.

