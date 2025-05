https://noticiaslatam.lat/20250511/un-reinicio-total-trump-celebra-primeras-negociaciones-comerciales-con-china-1162488259.html

"Un reinicio total": Trump celebra primeras negociaciones comerciales con China

"Un reinicio total": Trump celebra primeras negociaciones comerciales con China

El presidente estadounidense reconoció los primeros acercamientos entre su equipo y el de la nación asiática para llegar a acuerdos en materia comercial... 11.05.2025, Sputnik Mundo

De igual manera, el mandatario insistió en que Pekín debería abrir su mercado a los productos estadounidenses.En este mismo tenor, He Lifeng, responsable de la parte china para asuntos económicos y comerciales China-Estados Unidos, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y vice primer ministro, dijo que el encuentro en el país europeo es un avance, según un reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua.Las charlas entre los equipos de EEUU y China se reanudarán a lo largo del 11 de mayo en Suiza.Durante las últimas semanas, Trump ha relajado su discurso sobre los gravámenes contra China, que actualmente ascienden a 145%. Incluso, llegó a sugerir que estos podrían disminuir a 80%."China está actualmente evaluando esto (...). [Pero] si EEUU quiere hablar, debe mostrar su sinceridad para hacerlo, estar dispuesto a corregir sus prácticas equivocadas y cancelar los aranceles unilaterales", apuntó el Ministerio de Comercio chino anteriormente.Si esto no se cumple, añadió la cartera, significaría "que la parte estadounidense no es sincera y dañará todavía más la confianza mutua entre [ambos Estados]", insistió.

