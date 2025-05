https://noticiaslatam.lat/20250511/china-considera-primer-dialogo-con-eeuu-sobre-aranceles-como-paso-importante-1162485229.html

China considera primer diálogo con EEUU sobre aranceles como "paso importante"

El 10 de mayo inició una reunión entre altos funcionarios de ambas naciones sobre asuntos económicos y comerciales en Ginebra, Suiza.He Lifeng, responsable de la parte china para asuntos económicos y comerciales China-Estados Unidos, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y viceprimer ministro, dijo que el encuentro en el país europeo es un avance, según un reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua.He Lifeng se reunirá en Ginebra con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en lo que son las primeras conversaciones de alto nivel de ambos gobiernos para intentar superar la crisis provocada por la imposición de aranceles de hasta 145% a los bienes chinos por parte del presidente Donald Trump.El Ministerio de Relaciones Exteriores chino informó que He estará en Suiza del 9 al 12 de mayo, invitado por el Gobierno de ese país y se reunirá con dirigentes nacionales.Según el Ministerio de Exteriores de China, EEUU ha expresado en varias ocasiones su deseo de entablar conversaciones con China sobre cuestiones arancelarias y Pekín ha evaluado a fondo la situación y ha accedido.Sobre la guerra arancelaria con EEUU, el país asiático ha reiterado que está dispuesta a luchar hasta el final por sus intereses, pero la puerta está abierta a las conversaciones si EEUU demuestra sinceridad y corrige sus "prácticas erróneas".Pekín afirma que cualquier intento de EEUU de utilizar las conversaciones como tapadera para coaccionar y chantajear a China no tendrá éxito."Al presidente le gustaría resolver el problema con China", dijo por su parte el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense.Esta semana, el presidente Trump sugirió que una posibilidad es reducir los aranceles a los productos chinos a 80%, pero no está claro si esta cifra está en la mesa de negociaciones en Ginebra que se prolongará hasta este domingo.

