¿Ahora sí? Trump abre la posibilidad de recortar a 80% los aranceles contra China

¿Ahora sí? Trump abre la posibilidad de recortar a 80% los aranceles contra China

El presidente de Estados Unidos ha emprendido una férrea campaña comercial en contra de China, imponiendo gravámenes de hasta 145% a sus productos. Sin... 09.05.2025

Previamente, el republicano indicó en la misma red social que Pekín debería abrir su mercado a Washington."¡Sería muy bueno para ellos! ¡Los mercados cerrados ya no funcionan!", aseveró.Durante las últimas semanas, Trump ha relajado su discurso acerca de los aranceles contra la nación asiática. Su propuesta es actualmente analizada por China."China está actualmente evaluando esto (...). [Pero] si EEUU quiere hablar, debe mostrar su sinceridad para hacerlo, estar dispuesto a corregir sus prácticas equivocadas y cancelar los aranceles unilaterales", apuntó.Si esto no se cumple, añadió la cartera, significaría "que la parte estadounidense no es sincera y dañará todavía más la confianza mutua entre [ambos Estados]", insistió.Mientras tanto, los últimos barcos chinos que zarparon antes de la aplicación de los gravámenes, tocaran los puertos estadounidenses. Es decir, los navíos con mercancías que arribaron después, ya son afectados por estas políticas.

