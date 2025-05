https://noticiaslatam.lat/20250509/el-lazo-entre-china-y-rusia-es-cada-vez-mas-robusto-y-fuerte-1162434052.html

El lazo entre China y Rusia es cada vez más robusto y fuerte

El lazo entre China y Rusia es cada vez más robusto y fuerte

Sputnik Mundo

La asociación estratégica entre China y Rusia no solo conlleva nuevas alturas y dimensiones más amplias, sino también la responsabilidad histórica de defender... 09.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-09T04:00+0000

2025-05-09T04:00+0000

2025-05-09T04:00+0000

internacional

ministerio de desarrollo económico de rusia

política

xi jinping

china

global times

kremlin

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/07/1162403791_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_6a67ae799a65028b69976fbb01e88c1c.jpg

El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo conversaciones con su par ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin.Los dos jefes de Estado firmaron una declaración conjunta sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación China-Rusia para la Nueva Era, y presenciaron conjuntamente el intercambio de más de 20 documentos.Estos proyectos, resaltó el medio chino, cubren una amplia gama de áreas, desde la estabilidad estratégica global y la bioseguridad, hasta la economía digital y la cooperación cinematográfica, inyectando un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales.El presidente Xi dijo que China y Rusia deben mantener una larga amistad, misma que ha pasado por cientos de pruebas de fuego.Asimismo, indicó que juntos deben buscar el beneficio mutuo y resultados positivos para todos, así como ser buenos socios que se ayuden mutuamente a tener éxito; defender la equidad, la justicia y el orden internacional, al igual que promover la solidaridad y la coordinación, esto siendo líderes en la gobernanza global.Para el Global Times, "China y Rusia están inyectando certidumbre y energía positiva a un mundo inestable mediante su determinación estratégica y su sentido de la responsabilidad histórica".De acuerdo con el editorial, los cimientos de la estabilidad en la cooperación de estas naciones son más sólidos, y la fuerza motriz para el progreso es más fuerte y cualquier intento de interpretar las relaciones a través del prisma de la "presión externa" o los "intereses a corto plazo" es "malintencionado"."Los dos países han establecido un modelo de un nuevo tipo de relación de gran potencia caracterizado por el respeto mutuo y la cooperación beneficiosa para ambas partes: no alianza, no confrontación y no ataque a terceros, al tiempo que tampoco se ven limitados por terceros", refirió el diario."La relación independiente, madura y resistente entre China y Rusia se ha convertido en una importante piedra angular para mantener la estabilidad estratégica mundial y practicar el verdadero multilateralismo", añadió.

https://noticiaslatam.lat/20250508/vladimir-putin-y-xi-jinping-celebran-una-reunion-en-moscu-1162423086.html

https://noticiaslatam.lat/20250506/eeuu-busca-demonizar-el-caracter-mutuamente-beneficioso-de-la-relacion-entre-china-y-reino-unido-1162371157.html

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ministerio de desarrollo económico de rusia, política, xi jinping, china, global times, kremlin, 📈 mercados y finanzas