Evo Morales denuncia "flagrante vulneración de la independencia judicial" en Bolivia

06.05.2025

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario del país sudamericano se pronunció ante lo que consideró una "flagrante vulneración de la independencia judicial" de Moreno. "Señora relatora, hago este llamado urgente bajo el antecedente que la juez Lilian Moreno, contando con amplia jurisprudencia constitucional que establece expresamente que no es posible iniciar investigación penal contra un juez por la decisión asumida en el conocimiento se una acción de defensa, hasta que dicha resolución haya sido revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional", acusó Evo Morales en sus redes sociales. Horas antes, la Policía boliviana aprehendió a la jueza Lilian Moreno, quien la semana pasada anuló una orden de detención contra Evo Morales por una investigación sobre presunta trata de menores que data de 2016 y fue reactivada en 2024.Según detalló la prensa del país andino, la jueza fue detenida por un grupo de policías cuando se dirigía a su casa en la ciudad de Santa Cruz. El abogado de Moreno dijo que su clienta fue llevada al aeropuerto de Viru Viru, en la misma localidad, desde donde sería trasladada a La Paz.El 30 de abril, la defensa de Evo Morales dio a conocer el fallo que emitió la jueza que dispuso la nulidad de la orden de aprehensión contra el expresidente. Lo anterior fue cuestionado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, mientras que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia presentó una acción penal contra la jueza por los presuntos delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales.Además, Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó el fallo de Moreno. Morales, quien se distanció del Gobierno del actual mandatario, Luis Arce, rechazó la medida del juez Zabaleta y acusó que se trata de una maniobra política para dejarlo fuera de la contienda electoral.El exmandatario permanece desde octubre del año pasado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, en un intento por evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra por una investigación por el presunto delito de trata de personas.Según la Fiscalía de Bolivia, Evo Morales habría tenido en 2015 una relación con una menor de edad, con la cual habría tenido una hija que ahora tendría ocho años y cuyo paradero se desconoce.El 17 de enero, Morales fue declarado en rebeldía por el juez Alberto Rocabado por no presentarse, por segunda ocasión, en una audiencia cautelar en la ciudad de Tarija (sur), en el caso de trata de personas en su contra.En consecuencia, Rocabado emitió una orden de captura contra el exmandatario. Sin embargo, esta no se materializa, justamente porque Morales no sale de las poblaciones del trópico. Intentar detenerlo en esos territorios implicaría un previsible derramamiento de sangre entre las fuerzas policiales y los campesinos que lo custodian.El 18 de enero, Morales cuestionó al juez Rocabado por ordenar su detención y lo vinculó con el Gobierno de Luis Arce.

