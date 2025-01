¿Un paso hacia la dolarización? Milei habilita el comercio en dólares en Argentina

https://noticiaslatam.lat/20250118/un-paso-hacia-la-dolarizacion-milei-habilita-el-comercio-en-dolares-en-argentina-1160570923.html

Argentina confirmó que los precios de bienes y servicios podrán ser exhibidos en dólares o en otra moneda extranjera, además de figurar en pesos argentinos... 18.01.2025

El Gobierno de Javier Milei habilitó formalmente a comercios a realizar cobros en dólares con tarjetas de débito físicas o a través de billeteras virtuales. La medida, será puesta en marcha a fines de febrero, refleja una de las promesas de campaña del libertario: la apertura hacia la denominada "competencia de monedas" entre las divisas extranjeras y el peso argentino.En la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo planteó que la disposición busca dinamizar "el uso de instrumentos de pago en dólares para las operaciones comerciales en el mercado local".Concretamente, desde el anuncio los comerciantes de todo el país quedaron habilitados para publicar precios en cualquier moneda extranjera, además de la local. Además, las empresas dedicadas al procesamiento de pagos deberán adaptar su sistema antes del 28 de febrero, fecha estipulada para la habilitación de pagos en dólares desde las cuentas bancarias con saldo suficiente. Desde abril, se aceptarán operaciones mediante códigos QR en billeteras virtuales.Hasta ahora, los pagos con tarjeta de débito sólo estaban habilitados en moneda local, de modo tal que si la operación en cuestión estaba denominada en dólares, el banco convertía el valor a pesos según la cotización oficial, agregándole un 30% a cuenta de los gravámenes que pesan sobre el mercado de divisas.¿Rumbo a la dolarización?"La idea es que el dólar ya no sea solamente una moneda de ahorro, sino también transaccional. Si bien este puede ser un esquema de transición, por ahora hay más dudas que certezas porque el anuncio fue bastante genérico", dijo a Sputnik Ramiro Tosi, ex secretario de Finanzas de la Nación (2019-2022) y economista de la consultora Suramericana Visión.La medida reviste un fuerte impacto simbólico, habida cuenta de la consigna que esgrimió Milei durante los meses previos a su llegada a la Casa Rosada: la dolarización de la economía, en sintonía con experiencias de la región como la de Ecuador.Sin embargo, Tosi marcó los matices entre ambos lineamientos. "La competencia de monedas es algo diferente a la dolarización. Perú, por ejemplo, habilita el uso de dólares, pero no es lo mismo que adoptar una moneda extranjera como propia", explicó.Más allá de la especulación sobre el rumbo final del programa económico, el anuncio persigue un efecto inmediato: "esto busca incentivar la inyección de dólares en la economía a través del comercio", remarcó el consultor. La referencia del economista remite al reciente blanqueo de capitales impulsado por el Ejecutivo, que redundó en el ingreso de más de 20.000 millones de dólares no declarados al sistema."El Gobierno busca que semejante caudal de divisas se mantenga en la economía y que no migren fuera del sistema, como sucedió en otras oportunidades", enfatizó el especialista.Las preguntas de fondoNo todo es color de rosas: para Tosi, aún quedan muchas dudas por despejar. Según el ex funcionario, "uno de los principales interrogantes apunta al cobro impositivo, porque el comerciante puede recibir dólares por su producto pero luego tener que hacerse de pesos para pagar gravámenes como el IVA [Impuesto al Valor Agregado]".Otra pregunta que emerge entre los analistas remite a si existen las condiciones financieras para profundizar el programa económico que -al menos retóricamente- culminaría en una dolarización. Si bien se han robustecido relativamente las reservas del Banco Central -que continúan siendo negativas, dado que los compromisos de deuda son superiores al caudal existente-, el diagnóstico unánime indica que aún no se consiguieron las divisas necesarias."El Gobierno sabe que ir a una dolarización hoy no es posible porque no hay reservas de dólares suficientes para afrontar ese proceso", apuntó Tosi.

