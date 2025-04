https://noticiaslatam.lat/20250405/como-afectan-a-bolivia-los-aranceles-impuestos-por-trump-1161888821.html

¿Cómo afectan a Bolivia los aranceles impuestos por Trump?

¿Cómo afectan a Bolivia los aranceles impuestos por Trump?

Sputnik Mundo

Bolivia, como la mayoría de las naciones de América Latina, fue víctima de un nuevo arancel del 10% impuesto por Donald Trump para desincentivar el ingreso de... 05.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-05T14:05+0000

2025-04-05T14:05+0000

2025-04-05T14:05+0000

américa latina

bolivia

gobierno de bolivia

donald trump

eeuu

evo morales

brics

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/05/1161889289_0:50:3459:1995_1920x0_80_0_0_a15e5a0c769eb192bc0a5bd994d750bf.jpg

Los "aranceles recíprocos" impuestos por el Gobierno de Donald Trump a un centenar de países que comercializan con Estados Unidos apuntan a sacudir la economía mundial. Se prevé que las cargas, que en las naciones de América Latina rondan el 10%, van a desincentivar la entrada de mercaderías de esta región a EEUU. De esta manera, el magnate republicano espera incrementar las operaciones industriales en su país.Bolivia y EEUU tienen una larga historia de injerencia y rechazo. Desde la década de 1960, la influencia del Gobierno norteamericano llegó al punto de digitar quién será presidente del país, como lo mostraron archivos secretos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) recientemente desclasificados.En 2006 asumió la presidencia Evo Morales, con la determinación de hacer respetar la soberanía boliviana sobre su territorio y decisiones. La relación se tensó hasta 2008, cuando una rebelión de líderes regionales de media Bolivia intentó derrocar a Morales. El presidente acusó a la Embajada de EEUU de estar detrás del complot, por lo cual decidió expulsar al embajador Philip Goldberg. Desde entonces, ambas naciones no comparten embajadores y mantienen una relación exclusivamente de negocios.Los últimos años, la balanza comercial se inclinó a favor de EEUU. Paradójicamente, las medidas de Trump obedecerían al balance negativo que tiene su país con la mayoría de las naciones del mundo.Los exportadores de Bolivia expresaron su preocupación. La reducción del mercado norteamericano provocará casi inevitablemente un perjuicio a los productores bolivianos. ¿El bloque de los BRICS, al cual pertenece Bolivia como socio, podría ser una alternativa?Sputnik consultó a Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que reúne a gran parte del empresariado nacional. "La elevación de aranceles en EEUU podría provocar una guerra comercial", sintetizó.El principal contendiente en esta guerra viene a ser China, a quien Trump le imprimió la elevada tasa del 34% a sus productos, en sintonía con los porcentajes impuestos a otras naciones asiáticas, fundamentalmente las que producen tecnología.Reciprocidad al estilo Washington"Lo que muchos temían se hizo realidad. La Administración Trump cumplió con la advertencia que hizo de aplicar 'aranceles recíprocos' al comercio de importación, básicamente, para proteger su mercado a favor de sus productores, en general, y de sus industrias, en particular, apostando con ello a una mayor expansión del PIB estadounidense, lo que favorecería la contratación de mayor mano de obra en ese país", explicó Rodríguez.Y agregó que "naturalmente, las exportaciones bolivianas se verán perjudicadas por la aplicación del arancel del 10% que ha sido anunciado, porque las hará menos competitivas frente a otras ofertas de países que, por razones de escala de producción y mejor ubicación geográfica, podrán absorber de mejor manera el impacto. Mientras que Bolivia, por ser un país geográficamente enclaustrado, enfrenta sobrecostos".Rodríguez, quien es economista, evaluó que "se trata de una medida muy arriesgada, inédita por la forma en que se la ha planteado y ejecutado. Esto podría derivar, lamentablemente, en una guerra comercial a escala global".¿Una mano de los BRICS?Los BRICS son un bloque de países emergentes liderados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En 2024 incluyeron a Bolivia como socio. ¿Pueden ser estas naciones una alternativa para los productos bolivianos que vean dificultades para ingresar a EEUU?Sin embargo, "habrá que convenir en que ninguno de ellos se compara al principal importador del mundo, EEUU, que hasta hace poco era el mercado más abierto, transparente y previsible del mundo. Cambiar esa plaza por otra no es fácil, exigirá mucho tiempo, esfuerzo y dinero para lograrlo", comentó el gerente del IBCE."Pero no es imposible, siempre y cuando el país cumpla con las tres condiciones de la competitividad para sus productos: excelente calidad, precio accesible y presencia oportuna en el mercado", consideró.Desbalance comercialDesde 2017 el saldo comercial es ininterrumpidamente favorable a Estados Unidos, además que año tras año se amplía la brecha. En 2023, Bolivia exportó por 224 millones de dólares e importó por 781 millones, según un informe del IBCE con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).En 2024, Bolivia exportó por 271 millones e importó por 809 millones. Aún no hay datos consolidados para 2025.Hasta 2009 Bolivia integraba el ATPDEA (Andean Trade Preferences and Drug Eradication Act), un convenio según el cual EEUU daba preferencias arancelarias a la nación andina-amazónica, siempre y cuando demostrara devotamente su lucha contra el narcotráfico.En ese momento, ya sin embajador de EEU. en Bolivia, el presidente Morales promovió "nacionalizar" el combate a las drogas, con el apoyo de agencias de gobiernos de Europa, por lo cual las acciones fueron valoradas por las Naciones Unidas.Pero por las diferencias políticas surgidas en el intento de golpe de 2008, Washington decidió retirar a Bolivia de la ATPDEA.Exportaciones e importacionesSegún el Gobierno estadounidense, Bolivia imprime un 20% de arancel a los productos de ese país. Por ello justificó el 10% a las mercancías bolivianas. Una proporción similar mantuvo Trump con otros países del mundo: "Los aranceles no serán totalmente recíprocos. Podría haberlo hecho, sí, pero habría sido difícil para muchos países. No queríamos hacer algo así", sostuvo el mandatario norteamericano.Bolivia exporta mayormente estaño sin alear, almendras, quinuas y minerales.EEUU, por su parte, importa gasolina, diésel, variedad de químicos, maquinarias, medicinas, automóviles, camiones, cosechadoras y trilladoras.La diferencia entre lo exportado por Bolivia, mayormente materias primas, con los productos elaborados de EEUU, habla de una brecha al parecer insalvable entre los niveles de industrialización de ambas naciones.Y agregó que "Bolivia debería aspirar a especializarse en aquellos sectores donde tiene mayores posibilidades de desarrollo, como el alimentario, forestal, maderero, textil, productos de la industria liviana y de la biodiversidad. Y algo importante: la exportación de servicios de toda índole, empezando por el turismo".

https://noticiaslatam.lat/20250404/la-reserva-federal-advierte-que-los-aranceles-de-trump-generarian-inflacion-y-desaceleracion-1161884284.html

https://noticiaslatam.lat/20250404/china-responde-a-eeuu-con-aranceles-del-34-y-acusa-a-trump-de-intimidacion--1161882867.html

https://noticiaslatam.lat/20250404/doble-presion-insoportable-los-riesgos-de-espana-para-enfrentar-los-aranceles-de-trump-1161868029.html

bolivia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, gobierno de bolivia, donald trump, eeuu, evo morales, brics, 💬 opinión y análisis