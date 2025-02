https://noticiaslatam.lat/20250206/producto-de-la-presion-o-ansia-de-autonomia-la-ue-busca-invertir-mas-en-defensa-pero-mira-a-china-1161018966.html

¿Producto de la presión o ansia de autonomía? La UE busca invertir más en defensa, pero mira a China

Bruselas busca disparar el gasto militar, pese a acentuarse la falta de autonomía estratégica europea en vísperas de una guerra arancelaria con EEUU. España es... 06.02.2025, Sputnik Mundo

Los primeros trazos de la política internacional de la Administración de Donald Trump, distinguidos por anuncios expansionistas y la amenaza de imposición de aranceles a toda una serie de países e incluso bloques, comienzan a infundir nerviosismo entre los aliados de EEUU, que aparentemente no sienten todavía una necesidad perentoria de redefinir sus relaciones.La Unión Europea intenta avanzar hacia un marco de seguridad menos dependiente de Washington mediante un drástico aumento de los presupuestos nacionales de defensa y también de la seguridad comunitaria. Pero tal incremento lo dicta la OTAN y el jefe de esta organización es EEUU. Y cualquier iniciativa en un marco exclusivamente europeo queda también supeditada en gran medida a la industria armamentística estadounidense, su proveedor histórico.Tal situación es el resultado del alineamiento de relación subalterna que ha practicado la UE con Washington, piensa el politólogo y autor Manuel Monereo, que afirma que el compromiso con la Administración de Joe Biden ha terminado por definir las dificultades para adaptarse al rumbo que ahora marca Donald Trump.El cada vez más evidente desenlace en Ucrania, contrario a las expectativas de la alianza atlántica, agrega incertidumbre en una UE que no estaba preparada para una "derrota de grandes dimensiones" en un marco en el que la presencia de Donald Trump la sorprende con "el paso cambiado"."El problema ahora, en vísperas electorales en Alemania, es cómo le cuentan a la población que todos los cálculos hechos sobre Rusia no sirven; cómo les dicen que el coste supuesto para Rusia pasa factura en primer lugar justamente a Europa", se pregunta Monereo.Contradicciones europeasLa reunión informal en Bruselas de los 27 líderes europeos el 3 de febrero, que también contó con la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del primer ministro británico, Keir Starmer, arrojó como resultado un análisis preliminar de las vías para incrementar el gasto militar y una suerte de contradicción.Porque se promulgaron mensajes de relativa unidad en torno a Dinamarca frente a los intentos de quebrar su integridad territorial, y una apuesta por "reforzar la relación transatlántica", pese a las amenazas de Trump de lanzar una guerra comercial contra la propia UE. Ese reforzamiento de la relación con EEUU podría implicar un acuerdo de libre comercio en el sector automotriz, comprarle más gas natural licuado y también más armas, tal y como sugirió el presidente lituano, Gitanas Nauseda."La autonomía estratégica europea pasa por su retaguardia, que es Rusia. Pero la actual clase dirigente no lo va a permitir, empezando por Kaja Kallas y Polonia, que ahora preside la UE. Es una clase dirigente que ha demostrado una debilidad enorme y una cosa horrible: una sumisión ante EEUU absolutamente increíble", lamenta.El escollo de la financiaciónLa discusión en Bruselas sobre cómo financiar la carrera armamentística incluye la posibilidad de emisión de eurobonos. Los denominados "países frugales" de la UE, son contrarios a cualquier tipo de mutualización de la deuda pública, como sucedió durante la gestación de los bonos Next Generation en 2020 para hacer frente al impacto económico de la pandemia.Pero aunque Alemania y Países Bajos no consienten la emisión de deuda conjunta para aumentar la inversión en defensa, Finlandia ya se ha abierto a tal posibilidad. España, menos proclive a secundar el aumento del gasto, también apoya la idea. En cualquier caso, no se tomará una decisión hasta junio, cuando, previsiblemente, también se autorice flexibilizar las reglas de los topes de déficit y deuda para acometer las inversiones militares.La cuestión radica, según explica a Sputnik el economista y autor Santiago Niño-Becerra, en que tales gastos no estaban previstos. Y para afrontarlos, en la situación actual, "o se aumenta la presión fiscal o se emite deuda"."Es muy difícil reducir el gasto público porque hay carencias altas: la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en la UE es del 21%. Se podría aumentar la presión fiscal, pero muy poco en la mayoría de los países", afirma. Un mayor celo en la persecución del fraude y de la evasión fiscal reportaría miles de millones a las arcas públicas (entre 60.000 y 90.000 millones anuales, en el caso de España), pero "no hay voluntad", añade.El parco crecimiento económico del conjunto de la UE tampoco contribuye a alcanzar las cotas de gasto militar exigidas por la OTAN y Trump. La situación solo mejoraría si la economía europea creciera ostensiblemente durante varios años. "Pero las previsiones no parecen ir por ahí", recuerda este economista.También se busca que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aumente el volumen de préstamos dedicados a defensa para impulsar la industria militar europea. A tal fin, hasta 19 países de la UE, España entre ellos, suscribieron una carta a la española Nadia Calviño, a la sazón presidenta del BEI. El presupuesto del BEI para 2025 es de 95.000 millones de euros, en su mayoría dedicados a la financiación de proyectos de economía verde y transición ecológica.Como recuerda Niño-Becerra, el sentido de todas estas vías de financiación es llegar a un gasto en armamento del 3% del PIB. Pero la cifra apuntada por Trump del 5% y el precio de las reconstrucciones de Ucrania y Gaza, desbaratan el plan. "EEUU ha insinuado que la UE deberá pagar la de Ucrania, que se cifra en unos 400.000 millones de euros. Y también tendrá que contribuir a la de la Franja de Gaza. Pura y simplemente, los números no salen", asume."Pienso que finalmente se recortarán ciertas partidas de gasto, aumentarán ciertos impuestos –como el IVA– y habrá una emisión conjunta de deuda. El estándar de vida medio en los países europeos disminuirá", lamenta.Las reticencias de EspañaEn el encuentro informal en Bruselas, el presidente Pedro Sánchez de nuevo encarnó las reticencias al aumento drástico del gasto militar. Habló de que tal gasto "debe contribuir a reforzar la competitividad, a fortalecer la cohesión de la UE, a desarrollar la excelencia tecnológica y a crear empleo". Es decir, frente a gastar más, Sánchez sugirió que es preferible gastar "mejor"."Esto no va de incrementar más el gasto en defensa, va de que tengamos un proyecto común en el seno de una UE no dependiente de la estrategia de EEUU", comentó el mismo día su vicepresidenta, Yolanda Díaz.España se halla cautiva entre los compromisos adquiridos y su limitada capacidad presupuestaria, habida cuenta de que, por segundo año consecutivo, el Gobierno de Sánchez no logró aprobar los presupuestos del Estado para 2025 y todavía rigen los de 2023. Parejo a su deseo de mantener todos los vínculos atlánticos, el país ibérico igualmente es una de las voces comunitarias que apuesta por mejorar la colaboración con China e India, vista la perspectiva de una guerra comercial con EEUU.La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aludió a la posibilidad de "encontrar acuerdos" con China para "ampliar nuestros lazos comerciales y de inversión" en aras de una relación "más justa y equilibrada" que tenga sentido para la UE.En el caso de España, Monereo no cree que un enfoque de circunstancias sobre Asia, si bien producto del pragmatismo, tenga recorrido. "El Gobierno no se define en serio, es una pose ante el reconocimiento de un fracaso", asegura.A su juicio, tal fracaso es el producto del "alineamiento total con EEUU", al estimarse que Biden representaba la mejor alternativa norteamericana para sus intereses. Es un fracaso que se expresa también en la dificultad para defender posiciones sobre Palestina distintas de las de la Casa Blanca luego de que Trump anunciara un plan para la deportación forzosa de la población de Gaza.¿Tiene entonces futuro el reconocimiento del Estado palestino a cargo de España y varios países de la UE en la primavera de 2024? Monereo ve plausible una rectificación, dada la "falta de soberanía" y el "valor necesario" para enfrentarse a EEUU. Además, el Gobierno de Sánchez no puede permitirse internamente un "frente internacional" que aprovecharía el Partido Popular y Vox.

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

