Efecto Trump: ¿el Mercosur se vuelve más atractivo para la Unión Europea?

Los aranceles impuestos por EEUU llevaron a varios líderes de la Unión Europea a reflotar la urgencia por aprobar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur... 09.04.2025, Sputnik Mundo

El escenario de "guerra comercial" desatado por los aranceles anunciados por EEUU podría convertir al aplazado acuerdo de libre comercio con el Mercosur, en una prioridad para una Unión Europea necesitada de nuevos mercados. Al menos eso podría decirse luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, colocara al bloque sudamericano como uno de los ejes de su nuevo foco comercial."Nos centraremos en el 83% del comercio global más allá de EEUU", aseveró la jerarca europea, señalando a los acuerdos con Suiza, México y el Mercosur como ejemplos de campos a profundizar por el bloque europeo. Las palabras de Von der Leyen coinciden con algunas muestras de interés recientes, como la del ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, de terminar de ratificar el acuerdo antes del final de 2025 o recientes apoyos de los gobiernos de Suecia y Finlandia.Para el experto, la Unión Europea reconoce la "urgencia" de que el acuerdo con el Mercosur entre en vigencia debido a que los aranceles impuestos por EEUU generarán la necesidad de colocar en otros mercados los productos que el mundo ya no logre vender a la plaza estadounidense.Al mismo tiempo, señaló Ponce, la UE sabe que las restricciones estadounidenses provocarán "un sobrante de stock" de productos chinos que el gigante asiático querrá redirigir principalmente a los mercados de Europa y de América Latina.Por eso, Ponce consideró que el presidente argentino, Javier Milei, se encuentra ante una "oportunidad" histórica de dar ese paso, dado que hasta junio de 2025 mantendrá la presidencia pro tempore del bloque sudamericano. En ese sentido, remarcó que Europa podría "absorber" algunas de las exportaciones que dejen de ingresar a EEUU.También consultado por Sputnik, el analista internacional argentino Juan Alberto Rial coincidió en el que nuevo escenario parece haber generado "un interés mayor que el que existía hace unos años" en algunos países europeos. Para el experto, el Mercosur sería "un socio ideal" para la Unión Europea, en tanto se trata de "economías complementarias", conectando el potencial industrial europeo con las commodities producidas en los países del Mercosur.Sin embargo, se mostró menos optimista en relación con un cambio sustancial en la postura europea, señalando que "el peso de los obstáculos sigue siendo mayor que el de los incentivos".Si bien admitió el problema del rechazo francés, Ponce recordó que el propio ministro de Economía francés, Éric Lombard, señaló a comienzos de abril la necesidad de "acelerar las discusiones en favor del Mercosur" ante el escenario de aranceles estadounidenses, tras un encuentro en París con su par brasileño Fernando Haddad. "Si quedaban algún tipo de dudas al respecto, ya no puede haberlas. Es mucho más urgente resolver lo grueso de las diferencias que pueda haber o la influencia que todavía tenga el lobby agrícola ganadero francés", comentó el economista.El Mercosur no sustituye a EEUURial, por su parte, insistió en que, a pesar de las palabras de Von der Leyen, el Mercosur no es visto por Europa como una alternativa al mercado norteamericano. "EEUU es prácticamente el 20% del PBI global. Independientemente de que el Mercosur no es un mercado despreciable, no tiene parangón con EEUU", enfatizó.La advertencia del analista argentino coincide con dichos de la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, quien aseguró que el acuerdo con el Mercosur "no es un remedio" para los aranceles. "El Mercosur era malo ayer y sigue siéndolo, en mi opinión, para los cruciales sectores agrícola y agroalimentario de nuestro país", afirmó la jerarca en declaraciones a Radio J consignadas por AFP.Por eso, Rial entiende que lo más probable es que los esfuerzos europeos se centren mucho más en mejorar su vínculo con Washington que en "sustituir" su potencial con mercados alternativos.Así las cosas, Rial consideró que el Mercosur no ha dejado de ser un "actor de reparto" o "en el peor de los casos una carta de intercambio" en la estrategia de europea por no perder la sintonía con Washington.Ponce, en tanto, remarcó que el Mercosur tampoco debería quedarse esperando únicamente por Europa, sino también "tirar líneas hacia el lado de los BRICS y de África" como mercados emergentes en medio de la incertidumbre global. Asimismo, opinó que el bloque sudamericano "hacer esfuerzos por mejorar su funcionamiento interno", alejando los fantasmas sobre que el bloque es una traba para el comercio de sus integrantes.Rial apuntó, en una línea similar, que el Mercosur debe poner como "primer renglón en su agenda" su propia "supervivencia", levantando la tensión generada entre sus gobiernos. Si bien subrayó que es "poco probable" que Argentina abandone el bloque, afirmó que el Mercosur debería emprender un proceso de "modernización y flexibilización" que no destruya el acuerdo, pero sí lo haga "competitivo".

