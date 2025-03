https://noticiaslatam.lat/20250327/deberia-haber-repudio-archivos-de-la-cia-sobre-kennedy-develan-la-injerencia-de-eeuu-en-bolivia-1161732170.html

"Debería haber repudio": archivos de la CIA sobre Kennedy develan la injerencia de EEUU en Bolivia

El Gobierno de Donald Trump desclasificó archivos de la CIA de los años 60 que muestran cómo Estados Unidos influía en la política interna de Bolivia.

El Gobierno de Donald Trump desclasificó archivos de la CIA relacionados con el asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en 1963. Este informe incluye comentarios sobre otras acciones desarrolladas por la Agencia Central de Inteligencia en plena Guerra Fría para evitar el avance del comunismo en América Latina. Una parte aborda el intervencionismo de Estados Unidos en la política interior de Bolivia en la década de los 60, cuando se impusieron varios gobiernos militares. Uno de ellos, el del general René Barrientos, fue el encargado de ejecutar al líder revolucionario Ernesto 'Che' Guevara.El documento desclasificado de la CIA pone énfasis en su apoyo al general Barrientos, quien había llegado a la presidencia en 1964 mediante un golpe de Estado. Su principal contendiente político era justamente otro militar, el también general Alfredo Ovando Candia. Para mantener la gobernabilidad, la Junta Militar presidida por Barrientos acordó que ambos generales compartirían la presidencia.En 1966, Barrientos propuso realizar elecciones democráticas en Bolivia para validar su mandato en solitario. En la página 279 del informe secreto, la CIA evaluó que este general tenía apoyo mayoritario en las áreas rurales. El militar, formado en la Fuerza Aérea, era muy popular y hablaba quechua, lo cual lo aproximaba aún más a las comunidades indígenas campesinas.Por otro lado, la agencia norteamericana analizó que el general Ovando tenía amplio apoyo entre las Fuerzas Armadas. El documento identificó un tercer bloque, conformado por "comunistas e izquierdistas, apoyados por duros trabajadores mineros y obreros".Ante este panorama, la CIA ejecutó un presupuesto de 585.000 dólares de esa época (unos seis millones de dólares en la actualidad), distribuidos de la siguiente manera: una parte para Barrientos, otra parte para el general Ovando (así dejaría gobernar a su contendiente), y una porción más para las Fuerzas Armadas, quienes tendrían la misión de reprimir y desbaratar las organizaciones de trabajadores.Cómo cocinar eleccionesEl informe, elaborado en 1973, está aprobado por la firma de David A. Phillips, en ese entonces jefe director de Operaciones de la División del Hemisferio Oeste de la CIA: "Para lograr que Barrientos fuera electo, la CIA primero tuvo que promover una elección creíble, financiando las campañas tanto del ganador seleccionado como de su oposición simbólica en las urnas", señala el documento.Según el informe desclasificado, "la verdadera cuestión era si las elecciones se realizarían. En 18 meses, la Estación de La Paz gastó 585.000 dólares, primero para persuadir a las Fuerzas Armadas de reprimir a los izquierdistas, luego para persuadir a Barrientos a competir, más tarde para convencer a Ovando de no interferir y finalmente para generar suficiente oposición política de modo que las elecciones fueran convincentes".En este párrafo, la CIA también confirmó la existencia de su oficina ("estación") en la ciudad de La Paz.Y continúa el documento: "En un genuino tour de force (un logro impresionante), el jefe de la oficina en La Paz, Lawrence M. Sternfield, logró que los observadores de la OEA calificaran a la elección como democrática y honesta —y obtuvo los resultados del Tribunal Electoral cuatro días antes de que se realizara la elección".La aludida Organización de los Estados Americanos aún no se pronunció sobre lo develado en el documento desclasificado.En las elecciones de 1966 triunfó Barrientos, líder del Frente de la Revolución Boliviana (FRB), con el 66,8%. Segundo quedó Bernardino Bilbao Rioja, héroe de la Guerra del Chaco y referente del partido Comunidad Demócrata Cristiana (CDC), con el 13,8% de los votos.Injerencia desclasificadaEn diálogo con Sputnik, el analista político Andrés Guzmán consideró que los archivos desclasificados "evidencian la influencia que efectivamente tenía EEUU en esa época, cuando intentaba contener el avance del comunismo en la región".También en 1966, el guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara reunía subrepticiamente un grupo de hombres y mujeres para combatir al Gobierno de Barrientos.Durante años, fue vox populi el apoyo del Gobierno de EEUU a Bolivia para neutralizar a Guevara. Para Guzmán, este informe desclasificado lo confirmó: "En 1967 el Che Guevara hizo su incursión en Bolivia y finalmente el Gobierno de Barrientos lo ejecutó y terminó desbaratando esa guerrilla. Ahora podemos confirmar que EE.UU. estuvo detrás en todo momento y que claramente Barrientos fue un hombre alineado totalmente con esa nación".El general Barrientos murió en 1969, cuando cayó el avión que pilotaba.A la espera de reacción"Como boliviano, me molesta enterarme de que eso han hecho tantos años atrás, aunque ni estaba vivo. Pero me indigna saber que han manipulado de esa manera para beneficiar los intereses de un país extranjero", comentó Guzmán.Y agregó: "Debería haber un repudio. Llama mucho la atención que no hayan dicho nada el Gobierno nacional ni los medios de comunicación. Debería haber algún reproche, aunque sabemos que cualquier reclamo va a caer en saco roto".Para Guzmán, especialista en relaciones internacionales, la política exterior estadounidense hacia los países de América Latina es muy distinta en 2025: "En la época de la Guerra Fría había pánico en EEUU porque el comunismo podía ocupar lo que consideraban su patio trasero. Pero ya no hay una Guerra Fría, no hay un enemigo de ese nivel ideológico".Según el analista, muestra de ello es que actualmente tienen relevancia en la región varias empresas de China y Rusia: "El Gobierno de Trump no parece estar muy interesado, aunque mantiene su presión sobre Cuba y Venezuela".Resaltó que si bien Trump anunció aranceles del 25% para las naciones que compren petróleo a Venezuela, "ha dejado que el presidente Nicolás Maduro se consolide en el poder. Hasta ahora no ha hecho nada más que estas últimas sanciones, que pueden entenderse como un chantaje".

