Evo Morales anuncia su candidatura presidencial fuera del oficialismo

Evo Morales anuncia su candidatura presidencial fuera del oficialismo

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) acordó este 20 de febrero ser candidato presidencial de su país por el partido Frente Para la Victoria (FPV)... 20.02.2025, Sputnik Mundo

Morales perdió la sigla del MAS en 2024 por un fallo del Tribunal Constitucional, que entregó la directiva del mayor partido de izquierda del país a Grover García, un dirigente afín al presidente Luis Arce."Hoy, desde Lauca Ñ, comunicamos a toda la población que ya tenemos el partido para participar de las elecciones de este año. Nuevamente, vamos a ganar las elecciones nacionales", dijo Morales.Arce, que fue ministro de Economía de Morales durante la mayor parte de sus 14 años de Gobierno, se enfrentó a su ex mentor político por la candidatura presidencial del MAS para las elecciones generales de 2025.El 17 de enero pasado, el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) fue declarado en rebeldía por no presentarse, por segunda vez, a una audiencia cautelar en la ciudad de Tarija (al sur del país). Las autoridades consideraron que los problemas de salud que padece el exmandatario no son impedimento para que se presente ante la justicia. El 16 de diciembre, fue presentada la imputación formal contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas, por una presunta relación amorosa con una menor de edad en 2016. También fue emitida una orden de aprehensión, según confirmó la fiscal de la ciudad de Tarija, Sandra Gutiérrez.

