https://noticiaslatam.lat/20241116/ante-la-falta-de-combustibles-en-bolivia-el-gobierno-habilito-que-los-privados-importen-1159063763.html

Ante la falta de combustibles en Bolivia, el Gobierno habilitó que los privados importen

Ante la falta de combustibles en Bolivia, el Gobierno habilitó que los privados importen

Sputnik Mundo

Por segunda vez en el año, camioneros y transportistas salieron a bloquear en las principales ciudades en reclamo de combustible para realizar sus tareas... 16.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-16T04:00+0000

2024-11-16T04:00+0000

2024-11-16T04:00+0000

américa latina

bolivia

luis arce

evo morales

💬 opinión y análisis

combustible

ypfb

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/03/1142241022_0:2:1080:610_1920x0_80_0_0_25b4785f6581423e1af5f1a7efdb6607.jpg

Bolivia atravesó su segunda crisis por falta de combustibles de 2024, que todavía se manifiesta en largas filas de vehículos para ingresar a las estaciones de servicio en las principales ciudades. Durante la semana pasada, sindicatos de camioneros y transportistas realizaron bloqueos en varias partes del país para exigir la provisión de este líquido, esencial para el desarrollo de sus trabajos. Con la descarga de buques en el puerto chileno de Arica finalmente se movieron las cisternas para distribuir carburantes. Según el Gobierno nacional, hasta este fin de semana quedará saldada la demanda.Para evitar la repetición de este problema, el presidente Luis Arce decretó que los privados también puedan importar combustibles, siempre que acepten las directrices establecidas por el Ministerio de Hidrocarburos. El permiso tiene validez por un año, aunque se lo podría extender en caso de que se lo considere necesario, informaron desde el Gobierno nacional.El decreto entrará en vigencia la próxima semana. Mientras tanto, los privados y el Gobierno intentan acordar el marco legal para realizar la importación. Hay un punto en el cual aún no se pusieron de acuerdo: ¿Cómo se fijarán los precios de los combustibles? Para los empresarios, debe ser el mercado con su juego entre la oferta y la demanda quien establezca el costo. Para Arce esta tarea debe pasar por el Ministerio de Hidrocarburos.Durante 2023, Bolivia gastó 1.800 millones de dólares en la subvención de carburantes. Para 2024 es posible que la cifra supere los 2.000 millones. ¿Cuánto permitirá ahorrar al Estado la aplicación del decreto 5271?Explicó que con esta iniciativa "se está intentando traer diésel y gasolina a partir de una iniciativa privada, para que haya también una generación de recursos adicionales de modo que el Estado pueda hacer otras cosas" con los recursos que se ahorraría de la subvención.El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, dijo también en conferencia de prensa que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) "continuará con su tarea de importar, distribuir y comercializar combustibles a precios subvencionados, garantizando la estabilidad del mercado y el acceso de la población a estos recursos esenciales".Sputnik intentó dialogar con el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero hasta el cierre de esta edición se lo impedía su agenda.Aumento y reacciónA finales de 2010, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) quitó la subvención a los carburantes de un día para el otro, con lo cual el costo del litro de combustible pasó de 50 centavos de dólar a más de 1 dólar. Esto redundó en protestas de varios sectores en todo el país, las cuales finalmente forzaron al Gobierno a dar marcha atrás con la medida.Aunque aún no se definió el precio de los combustibles importados por privados, es de prever que acarreen un aumento notable. ¿Cómo reaccionará la población boliviana?Álvaro Ríos fue ministro de Hidrocarburos durante el Gobierno de Carlos Mesa (2004-2005). En diálogo con Sputnik, sostuvo: "Yo no sé cómo se lo tomará la población boliviana. Lo que veo es que hoy no hay combustibles. O sea ¿de qué gasolinazo podríamos hablar si no hay combustible? Entonces, la energía más cara es aquella que no existe".Mientras el Gobierno ensaya soluciones a corto plazo, también desarrolla un plan a largo plazo, el cual implica la construcción de plantas de biodiésel para atender a parte de la demanda y, así, reducir el costo de la subvención por la importación de hidrocarburos.Para Ríos esta no es la solución definitiva, ya que "la matriz energética mundial depende en un 85% de combustibles fósiles, y Bolivia no va a escapar a esa realidad. Por lo tanto, vamos a seguir necesitando hidrocarburos, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural por los próximos 40 años".Entonces, agregó el exministro, "más vale que nos pongamos a buscar cómo incentivar la inversión privada para la producción en Bolivia, de modo que no tengamos que importarlo todo", dijo Ríos, quien fue secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y es cercano al sector empresarial.Para Ríos es necesario dejar atrás el modelo estatal impulsado por el Gobierno de Arce. "Se requieren cambios drásticos para salvar a la economía boliviana y gran parte de ellos pasan por salvar el suministro de energía, porque un país sin energía no funciona", aseguró.Por lo pronto, el Gobierno nacional logró garantizar la provisión de combustibles para las próximas semanas. El presidente Arce dijo hoy en un acto público: "Hemos resuelto el tema de la gasolina, falta resolver el tema del diésel. Entre hoy y mañana (16 de noviembre) ustedes ya van a ver resultados importantes. Hemos estado trabajando arduamente para ello y creo que estamos llegando a resultados positivos para la población".

https://noticiaslatam.lat/20241115/evo-morales-califica-de-ilegal-el-fallo-que-le-quita-el-liderazgo-de-su-partido-1159034607.html

https://noticiaslatam.lat/20241114/el-tribunal-constitucional-de-bolivia-reconoce-como-presidente-del-mas-a-lider-oficialista-1159027495.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, luis arce, evo morales, 💬 opinión y análisis, combustible, ypfb