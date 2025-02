https://noticiaslatam.lat/20250227/un-momento-historico-bolivia-producira-por-primera-vez-hierro-industrializado-1161348149.html

"Un momento histórico": Bolivia producirá por primera vez hierro industrializado

27.02.2025

Por primera vez en su historia, Bolivia producirá hierro industrializado. El Gobierno de Luis Arce inauguró el complejo siderúrgico de El Mutún, en el departamento de Santa Cruz. Esta obra, proyectada desde la década del 1960, permitirá que el Estado Plurinacional deje de importar el 50% del metal utilizado, con lo cual se evitaría que 250 millones de dólares al año se vayan a mercados extranjeros.Arce estuvo acompañado del presidente de la empresa estatal El Mutún, Jorge Alvarado. En diálogo con Sputnik, el dirigente industrial resaltó que, luego de 60 años de intentos, "hemos logrado hacer realidad este complejo siderúrgico en apenas tres años y medio".Alvarado explicó que en el complejo se producirán 200.000 toneladas anuales de barras corrugadas para la construcción y alambrón, además de clavos, tuercas y tornillos. "En este momento, Bolivia importa cerca de 400.000 toneladas anuales. Si nosotros vamos a producir 200.000 toneladas, estaríamos sustituyendo las importaciones en un 50%. Es uno de los aspectos importantes, porque de esta manera vamos a impedir la fuga de divisas en aproximadamente 250 millones de dólares".El presidente de El Mutún destacó que el complejo va a emplear a 700 personas de forma directa, mientras que indirectamente generará más de 2.000 fuentes de trabajo.En la jerga minera, cuando el hierro es de calidad se dice que es de "alta ley". Según Alvarado, el de El Mutún tiene una alta ley del 65%, mientras en el resto del mundo llega generalmente a 50%."Vamos a utilizar el hierro de ese gran cerro de El Mutún, que hasta hace poco se lo conocía como 'el gigante dormido', pero ahora está despertando. Estamos produciendo, estamos industrializando el hierro de ese gran cerro. Esto lógicamente se va a ser reflejar en la calidad de nuestro acero, porque el hierro de El Mutún tiene alta ley", explicó el ingeniero especializado en universidades de Rusia, Venezuela y Bolivia.Otra de las ventajas para el potencial éxito de El Mutún está en sus bajos costos de producción. Como ejemplo, Alvarado mencionó que el cerro está a cuatro kilómetros de la siderúrgica, mientras en otros países se deben recorrer cientos de kilómetros entre uno y otro punto."Al ser nuestro costo de producción bajo, también nuestro precio de venta ha de ser bajo. Es otro de los beneficios para los bolivianos", dijo.Y agregó: "Con este complejo siderúrgico, Bolivia está entrando en la era de la industrialización. Si un país no cuenta con un complejo siderúrgico, no puede ser considerado industrializado. Ahora Bolivia sí va a ser reconocido a nivel internacional como un país industrializado".Hierro y más hierroDías atrás, El Mutún firmó un contrato con una empresa de Argentina para venderle 900.000 toneladas de mineral bruto, sin procesar en la siderúrgica. "Estamos exportando hace varios años el mineral bruto. Por ahora, las 200.000 toneladas que se produzcan anualmente serán solamente para el mercado boliviano", explicó el presidente de la empresa.En la inauguración, Arce mencionó que se daría inicio a una "segunda fase" de la siderúrgica. ¿A qué se refería? "Se ve la necesidad de construir un segundo complejo siderúrgico en un corto a mediano plazo, con una capacidad de por lo menos 500.000 toneladas anuales. Con eso estaríamos sustituyendo el 100% de las importaciones. Seríamos autosuficientes", adelantó el ingeniero. Además, "quedaría una cantidad de producción para exportar", comentó.La planta contó con una inversión de 546 millones de dólares, con los cuales se construyeron siete unidades: de Concentración, de Peletización, de Reducción Directa del Hierro (DRI), de Acería, de Laminación, de Central Eléctrica y Auxiliares.Está situada en el municipio cruceño de Puerto Suárez, fronterizo con Brasil. Con 40.000 millones de toneladas, El Mutún es una de las mayores reservas de hierro del mundo.La sombra de la políticaEn agosto próximo habrá elecciones generales en Bolivia. Y el ambiente político caldeado inevitablemente se metió en la inauguración del complejo. En los últimos meses, varios candidatos de la oposición manifestaron que esta obra carece de utilidad. Asimismo, en sus planes de Gobierno prevén reducir la participación del Estado en la economía nacional."Cuando estábamos en la recta final de la construcción de este complejo siderúrgico, aparecieron politiqueros para desprestigiar esta obra, señalando que no va funcionar, que va a ser un elefante blanco, que no tiene agua ni tiene gas, entre muchas otras mentiras", dijo Alvarado.Y agregó: "Con esas mentiras confunden a la población, la engañan, más ahora que estamos en año electoral".En este sentido, Arce destacó el rol del Estado para el desarrollo del país: "Esta es una muestra clara de que el Estado tiene que ser y es el actor fundamental para avanzar hacia la industrialización. La industrialización no es un cuento, es una realidad. Estamos mostrando que sí se puede porque hay la decisión política".Arce aseguró que la Gobernación de Santa Cruz se quedará con el 85% de las regalías mineras de El Mutún: "Este es un beneficio directo para el pueblo cruceño, que ahora contará con más recursos para su desarrollo", advirtió.El día de la inauguración, en Puerto Suárez, la población allí reunida en un momento coreó "Lucho de acero". El presidente les respondió: "Hermanas, hermanos, no es 'Lucho de acero', el pueblo boliviano es de acero. Nosotros, los bolivianos, estamos demostrando que estamos hechos de acero. Y seguiremos luchando y haciendo más historia porque Bolivia tiene que convertirse en ese país que hemos soñado, ser el líder económico de nuestra región".

