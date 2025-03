https://noticiaslatam.lat/20250313/en-sesion-convulsionada-la-oposicion-en-el-congreso-argentino-logra-avance-en-torno-al-caso-libra-1161539555.html

En sesión convulsionada, la oposición en el Congreso argentino logra avance en torno al caso $LIBRA

En sesión convulsionada, la oposición en el Congreso argentino logra avance en torno al caso $LIBRA

Sputnik Mundo

Mientras las fuerzas de seguridad reprimían a jubilados que reclamaban frente al Congreso, al interior del recinto la oposición logró que se trate la moción... 13.03.2025, Sputnik Mundo

2025-03-13T03:43+0000

2025-03-13T03:43+0000

2025-03-13T05:00+0000

américa latina

política

seguridad

javier milei

la libertad avanza

argentina

criptomonedas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/1b/1155763365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1ec6e3353107f68d748d2da023c9392.jpg

El Congreso fue epicentro de una de las jornadas más tumultuosas de la política argentina reciente. Mientras jubilados marchaban exigiendo un aumento en sus haberes (licuados por la motosierra blandida por el Gobierno), al interior del recinto la oposición logró dar un paso clave para investigar el rol de Javier Milei en la presunta estafa ligada a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el mandatario.Distintos bloques parlamentarios opositores lograron avanzar hacia la creación de una comisión destinada a investigar el rol del presidente y del elenco gubernamental en el escándalo que culminó con pérdidas de más de 200 millones de dólares para los inversores y que llevó a la apertura de causas judiciales en la Justicia argentina y estadounidense.La derrota, que enciende las alarmas en el Ejecutivo, se inscribió en una jornada signada por el escándalo. Mientras los legisladores alzaban sus manos para investigar al presidente Milei, adultos mayores y autoconvocados eran fuertemente reprimidos a metros del Congreso, durante una protesta en reclamo de la mejora de las jubilaciones.Las imágenes son impactantes. Durante la manifestación quedó registrado el momento en el cual un efectivo de la policía empujó violentamente a una adulta mayor, que cayó al suelo y quedó inmóvil tras el golpe.Al interior del recinto la situación también fue aguda. Dos diputados oficialistas se vieron envueltos en una violenta pelea durante la sesión en la que debía tratarse, además, la derogación de las facultades extraordinarias que el mismo Congreso había delegado al presidente Milei el año previo, con la sanción de la "Ley Ómnibus" celebrada por el Gobierno.Los legisladores Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) y Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo) intercambiaron fuertes insultos y golpes de puño frente al resto de representantes. Atento al disturbio suscitado, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, rápidamente aprovechó que los diputados se habían levantado de sus asientos para levantar la sesión, lo cual generó el inmediato repudio de la oposición.La interna oficialista no terminó allí. Minutos más tarde, otras cuatro legisladoras de La Libertad Avanza se cruzaron porque dos de ellas habían avalado el quórum requerido para que se quitaran las facultades extraordinarias del presidente. Un asesor parlamentario grabó un video donde, en medio de la discusión a los gritos, una de las diputadas arroja un vaso con agua a su compañera de bancada.La caótica jornada, no obstante, no opacó la señal de alarma que enciende en el Ejecutivo el impulso del Congreso a investigar el cripto escándalo. Es que, si la iniciativa prospera, será tratada en el recinto, donde el oficialismo afronta un adverso escenario en virtud de la flagrante minoría en la que se encuentra.Además, una de las principales novedades de la sesión fue la confluencia de bloques profundamente diversos. Además del peronismo —liderado a nivel nacional por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015)— se plegaron a la moción bloques otrora considerados "dialoguistas" hacia el Ejecutivo, como el encabezado por la Coalición Cívica (cuyos legisladores habían apoyado instancias claves del oficialismo, tales como la Ley Ómnibus).Golpe por golpe"Es un duro revés para el Gobierno", dijo a Sputnik el analista político Julio Burdman. Según el analista, el virtual triunfo opositor "puede indicar una nueva etapa donde ya no está claro que Milei vaya a tener un blindaje tan explícito en el Congreso. De a poco empiezan a llegar señales adversas".De acuerdo al experto, la repercusión que cobró el caso $LIBRA responde a motivos subyacentes. "Esto es el reflejo de otra cosa: si el Gobierno tuviera éxitos para mostrar, no estaríamos hablando tanto del caso de la criptomoneda", apuntó el consultor."Es imposible pensar en esto sin considerar las elecciones de este año. Al Gobierno se le va a complicar recibir un apoyo a ciegas como hasta ahora, porque la oposición necesitará mostrarse autónoma", remarcó Burdman.Control de dañosConsultado acerca del impacto potencial del caso —cuyos ecos han resonado con fuerza internacionalmente—, Burdman sostuvo que "es difícil estimar hasta donde llegará la investigación. Milei es presidente y ya no un mero polemista, y ahora debe afrontar las denuncias que cualquier gobernante enfrenta frente a un hecho así".Para el analista, el Ejecutivo "logró reponerse frente a la opinión pública en un primer momento, pero ante la falta de noticias buenas para ofrecer, se ve envuelto en un laberinto complejo". "Este caso es una mancha al Gobierno, quizás el escándalo más grave desde que asumió", agregó."La política del siglo XXI se juega en la opinión pública. Milei quiere blindarse frente al electorado, pero no está claro hasta qué punto va a lograrlo si sigue subestimando el impacto del caso", apuntó el consultor.

https://noticiaslatam.lat/20250304/una-bala-que-perforo-simbolicamente-en-el-reconocimiento-de-milei-eeuu-investigara-el-caso-libra-1161423152.html

https://noticiaslatam.lat/20250219/adios-a-la-credibilidad-de-milei-el-escandalo-cripto-golpearia-al-plan-economico-de-argentina-1161215617.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

política, seguridad, javier milei, la libertad avanza, argentina, criptomonedas