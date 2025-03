"Una bala que perforó simbólicamente en el reconocimiento de Milei": EEUU investigará el caso $LIBRA

https://noticiaslatam.lat/20250304/una-bala-que-perforo-simbolicamente-en-el-reconocimiento-de-milei-eeuu-investigara-el-caso-libra-1161423152.html

El impacto del escándalo que sacude a la política argentina ya llegó a Estados Unidos. Mauricio Claver-Carone, enviado del Departamento de Estado para Latinoamérica designado por Donald Trump, advirtió que la Justicia norteamericana investigará a fondo la presunta estafa ligada a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei semanas atrás.En declaraciones televisivas, el funcionario de la Casa Blanca afirmó que hubo "personas estadounidenses defraudadas" que perdieron millones de dólares, y destacó que el caso es "un tema complejo". Además, el representante estadounidense consideró que el caso traerá "una buena lección para el presidente Milei", en el sentido de "ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes".La advertencia reviste mayor trascendencia por quién la enuncia: Claver-Carone, asesor de Trump durante su primer mandato, ya había sido crítico del rumbo económico adoptado por el Gobierno argentino. De hecho, había apuntado directamente contra el gabinete libertario: "Milei en el exterior habla extraordinario, en las conferencias internacionales habla como un verdadero liberal ortodoxo. Pero domésticamente tiene un equipo que está gobernando como peronistas", había declarado en 2024.El mensaje de Claver-Carone tuvo inmediata repercusión en el país austral. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) tomó las declaraciones del funcionario estadounidense y, acto seguido, tildó al presidente argentino de "estafador global, rodeado de coimeros locales".En paralelo a la advertencia del enviado del Departamento de Estado para Latinoamérica, la Justicia estadounidense ya tomó cartas en el asunto. En un trabajo mancomunado, el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrieron una investigación contra los involucrados en el presunto fraude.Además, la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense también comenzó a actuar a partir de una denuncia que apunta, entre otros, contra el propio Milei y un grupo de operadores financieros directamente ligados al Gobierno argentino.De Buenos Aires a Washington"A la Casa Blanca le interesa esto desde el momento en el que hay estadounidenses afectados. Que un hombre como Claver-Carone salga con un mensaje de este tipo da cuenta de los intereses en pugna", dijo a Sputnik el analista internacional Rodrigo Ventura de Marco. Según el investigador, la magnitud que alcance el escándalo "va a depender del poder de lobby de los perjudicados: si se trata de gente poderosa, la repercusión va a ser importante".Sin embargo, el especialista relativizó el riesgo de que las declaraciones del funcionario norteamericano redunden en un enfriamiento en el vínculo entre Washington y Buenos Aires. "Creo que esto puede afectar parcialmente la relación con Argentina. De todos modos, no creo que se dañe tanto el vínculo como el prestigio internacional de Milei, cuyo status sí se ve manchado claramente"Una "mancha venenosa"Para Ventura de Marco, el foco de la advertencia de Claver-Carone no debería posarse exclusivamente a la figura de Javier Milei, sino al país en su conjunto: "esto salpica al Estado argentino porque es la investidura presidencial la que queda en el centro de la tormenta", apuntó.De acuerdo al experto, si bien el principal afectado es el presidente, "el hecho de que un mandatario haya difundido o promocionado una presunta estafa podría traer consecuencias para el país en su conjunto y ahí ya no importan las banderas partidarias, porque se pone en juego el prestigio internacional".Para graficar el impacto del caso, el analista citó la composición del público que escuchó atentamente el discurso de Milei frente a la Asamblea Legislativa en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso argentino. "El principal dato es que Italia, por citar a un país gobernado por una persona afín a Milei [Giorgia Meloni], no envió ningún representante de alto rango. Esto muestra que la noticia tuvo un fuerte eco internacional", sostuvo el investigador.

