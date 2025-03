https://noticiaslatam.lat/20250306/a-eeuu-no-le-importa-que-se-descomponga-mexico-la-asimetria-de-los-esfuerzos-contra-el-fentanilo-1161446260.html

"A EEUU no le importa que se descomponga México": la asimetría de los esfuerzos contra el fentanilo

Con base en la información mostrada por la mandataria, la cifra del opiáceo sintético que fue confiscado por Estados Unidos pasó de 899 a 450 kilos entre octubre de 2024 y febrero de 2025. "Están decomisando la mitad de lo que recabaron en octubre en la frontera sur [de EEUU]. Quiere decir que algo estamos haciendo bien", comentó Sheinbaum en conferencia de prensa.¿Resultados que van de la mano? En entrevista con Sputnik, el especialista en seguridad nacional, Víctor Hernández, aseveró que afirmar que la estrategia mexicana es un éxito es un análisis sesgado, ya que las incautaciones de sustancia ilegales "representan un porcentaje muy pequeño de lo que ocurre en la realidad", además de que los frutos de dichas directrices se verían reflejadas en otros ámbitos, por ejemplo, en el encarecimiento de la droga, lo cual, dijo, no ha pasado. Y es que aunque las acciones emprendidas desde la Administración de Sheinbaum en materia de seguridad sí pueden ser relacionadas a la baja de incautaciones de fentanilo en Estados Unidos, esa no es la única razón por la que estaría sucediendo, dijo a Sputnik el doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, Jesús Gallegos.El especialista abundó que la drástica baja podría tener que ver con las rutas por las que optan comúnmente los grupos del crimen organizado. "Quizá ya estamos observando que se están yendo a otros corredores (...) Y esto nos lleva a replantear, entonces, que hay otras rutas menos vigiladas hasta el momento y que marcan esa porosidad de la frontera entre ambos países". Otro punto a considerar, dijo, es la capacidad que tienen los cárteles para explorar nuevas formas de pasar la droga hacia Estados Unidos. "Si lo pensamos en términos de esta resiliencia criminal, nos encontramos con la adaptación que tienen los grupos de crimen organizado frente a ese tipo de acciones y situaciones (...) Yo pienso que se ha dado una innovación y adaptación constante frente a esas medidas de seguridad".Por último, apuntó, en Estados Unidos cada cierto tiempo hay una variación en la demanda de ciertas drogas. "Las organizaciones criminales son como cualquier negocio que busca innovar, encontrar nuevas formas de mejorar sus productos. Con esto no digo que el fentanilo vaya de salida, pero la realidad es que ya no es el único producto con el que se 'cortan' las drogas allá", consideró. "EEUU no tiene llenadera"Sobre si los esfuerzos por parte de ambas naciones son simétricos, el maestro Hernández, quien es también docente de la Universidad Iberoamericana, ponderó que la prohibición de las drogas como modelo que genera el mercado criminal es un producto cultural de los Estados Unidos, un país que, dijo, deja mucho que desear en el combate a los grupos criminales. Según el analista, "a los estadounidenses no les importa que se descomponga México, lo que les importa es que allá un mes tengan un poquito menos de tráfico de ciertas sustancias y eso ya lo definen como una victoria",El analista agregó que, si bien en la década de los 80 y 90 en EEUU la droga se distribuía mediante pandillas locales, lo cierto es que ahora los mismos cárteles mexicanos tienen ya redes de distribución establecidas en territorio estadounidense, pero recalcó que son ciudadanos estadounidenses los principales agentes para el trasiego de droga. "¿Quién mete fundamentalmente droga a Estados Unidos? Ciudadanos estadounidenses porque no generan sospecha, porque pueden pasar mucho más fácil un control migratorio (...) Sí, claro que en México hay una estructura de producción de narcóticos, pero quienes están moviendo esa droga en los EEUU, quienes están fungiendo como prestanombres para la compra ilegal de armas son ciudadanos estadounidenses y, claro, a los ciudadanos estadounidenses no se le puede tratar como a los mexicanos", dijo. "Una estrategia que responde a la situación del momento"El doctor Jesús Gallegos considera que las altas cifras de detenidos y decomisos por parte de México sí responden "a la situación del momento" en el que Estados Unidos ha ejercido una presión comercial contra México y Canadá, argumentando altas cifras en el trasiego de drogas. Con él coincidió Hernández, quien alertó que la estrategia de México en materia de seguridad debe ceñirse a los intereses del país y no a presiones externas. "Estados Unidos no tiene llenadera, es una mala inversión de política exterior acomodarla de acuerdo a sus intereses".

