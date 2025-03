https://noticiaslatam.lat/20250304/si-milei-cumple-con-su-amenaza-el-mercosur-podria-subsistir-sin-argentina-1161421609.html

Si Milei cumple con su amenaza, "el Mercosur podría subsistir sin Argentina"

Si Milei cumple con su amenaza, "el Mercosur podría subsistir sin Argentina"

04.03.2025

La asunción de un nuevo Gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la convicción del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de apostar por un fortalecimiento del Mercosur y la integración regional pueden consolidar un nuevo tiempo de tensiones en el bloque regional, luego de que el presidente argentino, Javier Milei, volviera a explicitar su intención de abandonar el acuerdo.Durante su discurso del 1 de marzo ante el Congreso argentino, Milei calificó la posibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU como una "oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar" y volvió a insistir en que, para aprovecharla, "es necesario estar dispuesto a flexibilizar, o incluso llegado el caso, a salir del Mercosur".El mismo día, y con sentido opuesto, Lula da Silva defendió la importancia de "convencer a las personas de que es necesario formar un bloque sólido en América del Sur" y enfatizó que "no se puede intentar encontrar una salida individual para cada país, porque no existe esa posibilidad". "El mundo está dividido en bloques y quien está más organizado, vende más", sintetizó en diálogo con la prensa uruguaya en su visita a Montevideo para la asunción de Yamandú Orsi como presidente uruguayo.También desde Montevideo, el flamante mandatario uruguayo dejó en claro su intención de defender el grupo, aunque demostrando algunos matices. El uruguayo también abogó por "fortalecer" el Mercosur y "avanzar" en su funcionamiento pero sin que se convierta en un "freno" para sus integrantes. En ese sentido, confesó que "algunas objeciones (que se le hacen al bloque) las podemos compartir y otras quizás sean más de análisis".Una lesión autoinflingidaBajo este panorama, el bloque fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y al que recientemente se ha incorporado Bolivia, el Mercosur parece afrontar una nueva crisis en la que, por primera vez, podría estar sobre la mesa la posibilidad efectiva de perder a su segundo socio más importante en términos económicos.Para el académico, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), apartarse del Mercosur podría significar "una lesión autoinfligida en lo económico" por parte del Gobierno de Milei, ya que Brasil es el socio comercial más importante de Argentina.En ese sentido, recordó que la integración en el bloque facilita los intercambios entre ambos países en sectores clave como la producción e industrialización de soja y el intercambio de autopartes y vehículos terminados. Para Rial, Argentina se vería particularmente perjudicado si tuviera que comenzar a pagar aranceles por el comercio con Brasil, en pos de un acuerdo con una economía estadounidense que es más competitiva que complementaria.Para Rial, la renovada sintonía entre Brasilia y Montevideo que marca el regreso de la coalición de izquierda Frente Amplio al Gobierno uruguayo, augura relaciones "más aceitadas" en el bloque a pesar de la oposición de Buenos Aires. Lo mismo podría suceder con Paraguay, ya que "si bien tiene un Gobierno más volcado a la centro derecha, se trata de economías pequeñas que en ningún caso les conviene perder el mercado brasileño".¿Una oportunidad para Lula?En una línea similar, el politólogo Daniel Prieto sostuvo que una salida de Argentina daría "debilidad institucional" en el bloque pero, al mismo tiempo, podría convertirse en "una oportunidad para redefinir las directrices que guían el bloque bajo los propios términos que propone Lula actualmente".Prieto enfatizó que, además del fortalecimiento comercial del Mercosur y el acuerdo con la Unión Europea, el objetivo último de Lula sigue siendo "recuperar una estructura de integración regional como la que existía con la Unasur". El analista señaló además que la intención de Lula de invitar a Uruguay, Colombia y México a la próxima cumbre de los BRICS también entra en la línea de fortalecer y "reorganizar" la integración regional, incluso si llega a darse una "salida unilateral" de Argentina.Rial, en tanto, hipotetizó en que Brasil podría llegar a intentar, de alguna manera, "flexibilizar" el bloque para "retener" a Buenos Aires, aunque remarcó que, dada su estructura actual, al bloque "le costaría mucho ir hacia donde Milei desea". Aun así, pronosticó que mientras Lula y Milei coincidan en la presidencia de sus países, probablemente no haya avances y permanezca la tensión entre la plana mayor de ambos gobiernos.El experto apuntó que estará en manos de "las segundas y terceras líneas" de las respectivas cancillerías mantener los contactos y evitar una ruptura en el bloque, manteniendo el trabajo a la interna del Mercosur alejado de los cambios de postura del presidente argentino. "En la medida en que Milei ignore que es lo que está pasando y esto no interfiera con el vínculo preferencial que tiene con EEUU e Israel, no va a haber problemas", dijo el académico, para quien las posibilidades de que Washington concrete un TLC con Buenos Aires son escasas.

