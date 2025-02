https://noticiaslatam.lat/20250226/el-criptoescandalo-de-milei-llega-a-venezuela-podria-ser-demandado-en-ese-pais--1161342733.html

El criptoescándalo de Milei llega a Venezuela: ¿podría ser demandado en ese país?

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público estudia abrir una investigación contra el presidente argentino Javier... 26.02.2025, Sputnik Mundo

Saab advirtió que, de confirmarse la afectación de ciudadanos venezolanos por ese caso, se activarían "los canales jurídicos regulares" para exigir responsabilidades.La polémica surgió luego de que Javier Milei promocionara en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor colapsó días después, dejando pérdidas millonarias a inversores en Argentina y otros países. Aunque el presidente argentino eliminó sus mensajes y negó beneficios personales, el escándalo ya salpicó su imagen política.Los riesgos de las criptoestafas desde la esfera públicaMilei enfrenta un tsunami judicial tras el caso del criptoescándalo, que básicamente ha acaparado los titulares de los noticiarios y periódicos de todo el mundo. Sobre la posible investigación venezolana, el experto fue cauteloso: "Si hubo venezolanos afectados, es posible. Pero muchos no admitirán ser estafados por vergüenza. Aunque se active, el impacto legal aquí será marginal comparado con el desgaste interno que sufre Milei".Hernández calificó la promoción de $LIBRA como un "error grave" que evidencia la "incompetencia" de Milei en materia financiera. "Que un presidente promueva una criptomoneda especulativa sin entender sus riesgos es alarmante. Más aún cuando ya hubo señales con CoinX, otra estafa piramidal que él publicitó en 2022 como diputado", recordó.El experto explicó que las llamadas meme coins (criptomonedas efímeras) suelen ser "activos cazabobos":Sobre la responsabilidad de Milei, Hernández consideró que este se encuentra en un dilema irresoluble. "O fue cómplice de la estafa, o fue engañado por incompetente, lo cual debilita su imagen de experto en economía. Lo segundo me parece más probable: perdió credibilidad, un activo crucial para cualquier político. Los estafadores lograron usarlo, en una jugada éticamente cuestionable".¿Por qué el caso Milei es más grave que el de Trump?Al comparar $LIBRA con la criptomoneda TRUMP, promovida por el exmandatario estadounidense, Hernández destacó diferencias clave:El académico subrayó el peso geopolítico del cargo: "Argentina es parte del G20. Que su presidente avale una criptoefímera da una mala señal global. Muchas víctimas ni siquiera sabían de política argentina; confiaron porque era un líder reconocido"."Nunca inviertan lo que no estén dispuestos a perder""Las criptos son volátiles: inviertan solo una fracción de su patrimonio prescindible. Diversifiquen y no caigan en proyectos nuevos sin investigar. En este caso, algunos desconfiaron al inicio, pero al ver que Milei publicaba en todas sus redes, creyeron que era seguro. Fue una trampa perfecta", recomienda el experto. También aconsejó que antes se debe consultar con comunidades especializadas: "Los inversores experimentados verifican hackeos, estudian el whitepaper del proyecto y analizan la distribución inicial de monedas. Si no tienes esa experticia, mejor aléjate".Pese al escándalo, considera, el mercado cripto seguirá dividido en dos segmentos: "Las criptos consolidadas como Bitcoin seguirán siendo opciones volátiles, pero legítimas. Las meme coins seguirán siendo inseguras. El verdadero riesgo no son las estafas, sino que los Estados las prohíban si amenazan sus monedas nacionales. Hoy, todo el mercado cripto vale 3 billones de dólares, menos que Apple sola [3,66 billones]. Aún no son una amenaza, pero si crecen, los Gobiernos actuarán".

