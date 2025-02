https://noticiaslatam.lat/20250227/mucho-ruido-institucional-milei-designa-por-decreto-a-dos-miembros-de-la-corte--1161347270.html

"Mucho ruido institucional": Milei designa por decreto a dos miembros de la Corte

"Mucho ruido institucional": Milei designa por decreto a dos miembros de la Corte

Sputnik Mundo

El presidente argentino Javier Milei nombró a sus candidatos en el máximo tribunal después de un año de negociaciones fallidas con la oposición en el Senado... 27.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-27T02:40+0000

2025-02-27T02:40+0000

2025-02-27T02:40+0000

américa latina

argentina

javier milei

mauricio macri

la libertad avanza

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/1b/1161347468_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_ade1a806a4a9e7cd28802750202dab72.jpg

Milei volvió a hacer uso de la "lapicera presidencial". En un nuevo movimiento que omite al Congreso, el presidente argentino nombró por decreto a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los supremos designados "en comisión" estarán en funciones hasta 2026 a la espera del aval del Senado.Tras 11 meses de negociaciones inconducentes con la oposición, el Ejecutivo decidió apelar a un recurso extraordinario contemplado por la Constitución nacional. La carta magna indica que el presidente puede ocupar cargos vacantes que requieran la aprobación del Senado —como los jueces del máximo tribunal— cuando el Congreso está en receso.Sin embargo, la normativa presupone una causa de fuerza mayor: en este caso, tal condición es cuanto menos cuestionable. La Casa Rosada pateó el tablero mirando al calendario de reojo: el 1° de marzo el Parlamento retomará las actividades, por lo que vencería la "ventana de oportunidad" para saltear los mecanismos institucionales para la designación de magistrados.De este modo, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla ocuparán sus cargos "en comisión" hasta el inicio del siguiente período legislativo, en marzo de 2026. Si durante ese plazo el Senado insiste en rechazar sus nominaciones, el Gobierno aún podrá disponer de un nuevo decreto.Durante todo el 2024, el Ejecutivo allanó el camino que culminó en la designación por decreto. El argumento esgrimido por La Libertad Avanza radica en que la Corte —formalmente de cinco miembros— quedó funcionando con apenas tres integrantes desde diciembre, tras el retiro de dos magistrados. Según un comunicado de la Oficina del Presidente, el decreto "tiene el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros".La resistencia de la oposición a aprobar los pliegos de los candidatos revisten razones dispares. Por un lado, Ariel Lijo acumula más de una treintena de denuncias por mal desempeño como juez federal, cargo que ocupa desde hace dos décadas. Simultáneamente, ha sido denunciado por delitos que incluyen soborno, asociación ilícita y lavado de activos. Uno de sus principales señalamientos remite a su prestancia para demorar el trámite de expedientes en función de los implicados: de las 89 causas ligadas a corrupción que están bajo su órbita, apenas elevó a juicio oral 14.García Mansilla, en cambio, es un reconocido abogado de perfil académico e ideológicamente afín a la "batalla cultural" profesada por Milei. Sin embargo, el flamante cortesano cuenta con un archivo reciente que lo condena. Meses atrás, cuando fue citado al Senado para defender su candidatura, se refirió al decreto firmado por Macri en 2016 para designar jueces por decreto: ahí aseguró que "no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que (....) resiste ese tipo de decisiones".El costo institucional"El decreto genera mucho ruido institucional", dijo a Sputnik el analista político Pablo Cano. Según el experto, la decisión de apelar a un recurso tan inusual "muestra la limitación de Milei para destrabar políticamente sus iniciativas en el Congreso".Sin embargo, el balance para el Ejecutivo no es necesariamente favorable. Para el consultor "no está claro cuánto le sirve al Gobierno copar la Corte de esta manera: la polémica es muy fuerte, y probablemente esta salida sea solo coyuntural, porque el sistema va a intentar trabar la designación de los jueces"Salir del laberinto por arribaDe acuerdo a Cano, la decisión de apelar a una medida considerablemente anómala responde a razones que exceden el plano de la Justicia: de fondo aún resuenan los ecos del escándalo ligado a la criptomoneda $LIBRA difundida por el presidente, la cual terminó en una estafa por más de 280 millones de dólares.La institucionalidad repercute en la economía. Para el politólogo, la verdadera amenaza que supone la firma de las designaciones irregulares responde a los capitales foráneos: "esto puede golpear la fortaleza del Gobierno, que es el plano financiero. Acá se pone en juego la seguridad jurídica de las inversiones externas", afirmó.

https://noticiaslatam.lat/20250226/el-criptoescandalo-de-milei-llega-a-venezuela-podria-ser-demandado-en-ese-pais--1161342733.html

https://noticiaslatam.lat/20250225/el-escandalo-de-libra-hace-ver-a-milei-como-integrante-de-la-casta-a-la-que-prometia-combatir-1161314875.html

https://noticiaslatam.lat/20250219/adios-a-la-credibilidad-de-milei-el-escandalo-cripto-golpearia-al-plan-economico-de-argentina-1161215617.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270928_156:0:556:400_100x100_80_0_0_b81054d7caecc08006d617ea0b380772.jpg

argentina, javier milei, mauricio macri, la libertad avanza, política, 💬 opinión y análisis