Sheinbaum sobre cambio de fecha en aranceles de EEUU: "Tenemos optimismo para llegar a un acuerdo"

Sheinbaum sobre cambio de fecha en aranceles de EEUU: "Tenemos optimismo para llegar a un acuerdo"

La presidenta recordó que, durante esta semana, funcionarios de economía y seguridad sostienen reuniones en Washington con sus pares estadounidenses."Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den los encuentros", expresó.El 26 de febrero, el mandatario de EEUU mencionó que no frenaría los aranceles del 25% contra los productos de México y Canadá, socios de su país en el pacto comercial T-MEC, mismos que tenían una pausa establecida hasta el 4 de marzo, por lo que la nueva fecha para aplicarlos sería el 2 de abril."A partir del 2 de abril, los aranceles van. Lo iba a hacer a partir del primero de abril, pero soy supersticioso. Los aranceles van. No todos, pero sí algunos de ellos. Creo que vamos a ver algo increíble. [Canadá y México] se han aprovechado de nosotros por mucho tiempo. Nos han aplicado tarifas [arancelarias] y nosotros no lo hemos hecho", declaró a periodistas antes de reunirse con su Gabinete.No obstante, un día después, el político republicano volvió a modificar el inicio de la aplicación arancelaria.El 3 de febrero, México y EEUU anunciaron la suspensión de los aranceles a los productos mexicanos. En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum dio a conocer un listado de acciones acordadas, entre ellas, reforzar la seguridad en la frontera que comparten ambos países.Por su parte, Trump comentó que, en una "conversación amistosa", había llegado a un acuerdo con su par de México para retrasar la implementación de aranceles del 25% a productos de ese país, con el fin de alentar a que se lleven a cabo negociaciones entre los dos Gobiernos.

