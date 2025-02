https://noticiaslatam.lat/20250226/eeuu-no-detendra-aranceles-contra-mexico-y-canada-solo-los-pospondra-un-mes-mas-1161339990.html

EEUU no detendrá aranceles contra México y Canadá: solo los pospondrá un mes más

EEUU no detendrá aranceles contra México y Canadá: solo los pospondrá un mes más

Sputnik Mundo

El Gobierno de Estados Unidos no detendrá su política arancelaria contra productos y bienes mexicanos y canadienses, pero los pospondrá 30 días más mientras... 26.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-26T20:24+0000

2025-02-26T20:24+0000

2025-02-26T20:32+0000

economía

canadá

méxico

donald trump

eeuu

política

aranceles

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/02/0f/1106565386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b171205e82315104399fe2cef0851e66.jpg

El presidente norteamericano anunció que los aranceles del 25% contra sus dos grandes socios de Norteamérica, México y Canadá, entrarán en vigor el próximo 2 de abril, a pesar de que ambos países ya han accedido a varias peticiones de Washington para detener el tráfico ilegal de drogas y de personas a través de las fronteras. "No voy a detener los aranceles contra México y Canadá (...) Millones han muerto por el fentanilo", comentó.El pasado 1 de febrero, Washington anunció que impondría de un gravamen del 25% sobre las importaciones procedentes de Canadá y México —aunque la tasa solo sería del 10% para los recursos energéticos canadienses— hasta que ambas naciones colaboren con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas y los flujos migratorios ilegales. El presidente Trump culpa desde hace tiempo a sus socios regionales de ambos problemas. "El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas venenosas hacia Estados Unidos", se lee en un comunicado de la Casa Blanca.Sin embargo, México y Canadá no se quedaron de brazos cruzados tras ese primer anuncio. El Gobierno de Sheinbaum advirtió que, en represalia, impondría también "medidas arancelarias y no arancelarias" contra Estados Unidos. Por su parte, Ottawa introdujo gravámenes del 25% sobre productos estadounidenses por valor de 30.000 millones de dólares.Al final, Washington decidió pausar durante 30 días su política comercial proteccionista contra sus socios, bajo la amenaza de que, si México y Canadá no cooperaban lo suficientemente con Estados Unidos en problemas de seguridad y migración ilegal, los aranceles entrarían en vigor otra vez. La nueva prórroga de un mes anunciada este 26 de febrero por el Gobierno de Trump ocurre en momentos en que funcionarios de los tres países mantienen reuniones para tratar de llegar a un acuerdo multilateral que no afecte el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que es el tratado de libre comercio que rige a Norteamérica.

https://noticiaslatam.lat/20250220/el-banco-de-mexico-alerta-sobre-afectaciones-significativas-si-trump-impone-aranceles-1161238549.html

canadá

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

canadá, méxico, donald trump, eeuu, política, aranceles, 📈 mercados y finanzas