Trump confirma que aranceles de EEUU a Canadá y México entrarán en vigor el 4 de marzo

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que su Administración aplicará nuevos aranceles contra Canadá y México a partir del 4 de... 27.02.2025, Sputnik Mundo

El pasado 3 de febrero, México y EEUU anunciaron la suspensión de los aranceles a los productos mexicanos. En un mensaje en redes sociales, la mandataria Claudia Sheinbaum dio a conocer un listado de acciones acordadas, entre ellas, reforzar la seguridad en la frontera que comparten ambos países.Por su parte, Trump comentó que, en una "conversación amistosa", había llegado a un acuerdo con su par de México para retrasar la implementación de aranceles del 25% a productos de ese país latinoamericano, con el fin de alentar a que se lleven a cabo negociaciones entre los dos Gobiernos."Ahora, nosotros queremos que no haya aranceles, no solamente un mes. Es una negociación que inicia ahora, con mucha más fortaleza, con el Gobierno del presidente Trump. Él habla que no quiere que se importe tanto de México a Estados Unidos. Decimos que es la fortaleza de América del Norte, del tratado que tenemos", aseveró entonces la presidenta Sheinbaum.

