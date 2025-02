https://noticiaslatam.lat/20250225/el-gran-perdedor-la-caida-economica-y-la-cercania-con-ucrania-impulsaron-la-derrota-de-scholz-1161310066.html

"El gran perdedor": la caída económica y la "cercanía con Ucrania" impulsaron la derrota de Scholz

25.02.2025

Asimismo, el experto recuerda que Scholz es uno de los cancilleres alemanes con peor popularidad. De acuerdo con medios de esa nación, su aceptación se ubica en cerca del 32%.Los comicios anticipados al Bundestag tuvieron un resultado desfavorable para la fuerza política de Scholz, que obtuvo solo el 16,4% de las papeletas, seguida de Los Verdes (11,6%), el Partido de Izquierda (8,8%) y el Partido Democrático Libre (FDP), que con el 4,3% no logra superar la barrera electoral del 5%, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Electoral nacional.Las agrupaciones vencedoras fueron el bloque de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), que con 28,6% será el que encabece el Parlamento alemán, de la mano de Friedrich Merz; la segunda fuerza política será el partido Alternativa para Alemania (AfD), que obtuvo un 20,8% de los sufragios.El costo del triunfoLa derrota de Scholz no fue una sorpresa, sino el resultado de una larga crisis que, durante los últimos meses de 2024, estalló con la pérdida de apoyos dentro y fuera de su partido. El canciller alemán cesó de sus funciones al ministro de Finanzas, Christian Lindner (FDP), del Partido Liberal-Demócrata (FDP), hecho que selló el colapso de la llamada coalición semáforo en el Gobierno alemán. Entre las razones de esta decisión se citó la falta de voluntad del ministro para aprobar un aumento del gasto para apoyar a Ucrania e invertir en el futuro de la República Federal de Alemania, en el marco de la planificación presupuestaria del Estado.En este sentido, la internacionalista por la UNAM, Adriana Estefany Carbajal, refiere en una charla para este medio que precisamente una de las principales causas de esta debacle fue el apoyo alemán a Kiev de cara a la operación militar especial rusa en ese país.En un sentido similar se expresó García Contreras, quien agregó a las causas externas el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca."Este último factor es porque Europa y la OTAN iban, en términos generales, como un bloque. Al llegar el republicano, empiezan a limitarse los apoyos para alcanzar una OTAN unificada, sobre todo por la diferenciación que el presidente de EEUU hace sobre la posibilidad de imponer aranceles [a todo el bloque]", menciona.El especialista añade que, a nivel nacional, el racismo, la caída de su economía y hasta las cuestiones medioambientales repercutieron en los recientes resultados electorales.Los retos venideros para Friedrich MerzCon los recientes resultados electorales, el nuevo Gobierno estará encabezado por Friedrich Merz, quien encabeza el bloque de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU).Los internacionalistas mexicanos son claros en los retos que Merz tendrá que enfrentar como el próximo canciller alemán. El primero de ellos es formar Gobierno con otros partidos. Por el momento, el líder del CDU/CSU descartó aliarse con Alternativa para Alemania (AfD)."Deberá posicionar nuevamente a Alemania como bastión de liderazgo. Además, buscará forjar estrategias para hacer frente a China en el sector automotor y de electrodomésticos. Asimismo, necesita disminuir la deuda del país y mejorar la economía nacional", reflexiona Carbajal, quien también es docente en la UNAM.Por otra parte, García Contreras, quien también funge como secretario técnico de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM, rescata que, en el vínculo con Ucrania, Alemania mostrará una postura contra la que se ha propuesto por parte de EEUU y Rusia en los últimos días."Ello llegará a tal punto que podría redefinir no solo el giro de Alemania, sino de Europa, puesto que es un nuevo liderazgo, mucho más comprometido con Kiev que el del canciller Scholz", finaliza.Prueba de esto es que, en su primer discurso tras los comicios, Merz indicó que buscará fortalecer a Europa para dejar de depender de EEUU y sus planes. Además, dijo que los estadounidenses son, en general, "indiferentes al destino de Europa".

