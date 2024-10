https://noticiaslatam.lat/20241002/argentina-es-una-potencia-militar-el-discutido-dato-que-celebra-el-gobierno-de-milei-1157952738.html

Para el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, las Fuerzas Armadas de su país están "entre las más poderosas del mundo" y consolidan a Argentina como "un actor clave en el escenario internacional". Así, al menos, lo expresó en una publicación en la red social X en la que recoge un ranking que sitúa el poderío militar nacional en el puesto 28 de un ranking global.En efecto, el Índice Global Firepower (GFP) ordena anualmente a 145 países en función de "su capacidad de guerra a través de tierra, mar y aire con medios convencionales". El análisis valora varios rubros como el personal, el equipamiento, los recursos naturales, las finanzas y la geografía.La edición 2024 del GFP tiene en sus primeros puestos a EEUU, Rusia y China, al tiempo que India y Corea del Sur completan los cinco primeros escalones. Argentina aparece en el puesto 28, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano, solo superado por Brasil. De acuerdo al estudio, Argentina mantiene un poder militar similar al de países como Canadá, Singapur o Argelia."Este logro reafirma nuestra fortaleza para defender la soberanía nacional y contribuir a la estabilidad en la región. Con Javier Milei al frente, continuamos invirtiendo en la seguridad de nuestra Nación y consolidándonos como un actor clave en el escenario internacional. ¡Orgullosos de nuestras Fuerzas!", escribió Petri en la red social.El dato también fue replicado en la cuenta oficial de X del Ministerio de Defensa, acompañado por un video con imágenes de ejercicios militares y la afirmación de que las Fuerzas Armadas argentinas "destacan por su capacidad para enfrentar cualquier desafío en defensa de la soberanía".Sin embargo, la alegría del ministro por el ranking puede no ser compartida por varios analistas en materia de Defensa, que consideran que el país sudamericano aún está lejos de poder considerarse una potencia militar internacional.El experto, editor en el sitio especializado Zona Militar, apuntó que si bien las Fuerzas Armadas de Argentina han tenido recientemente buenas noticias como la "recuperación de su capacidad de interceptación supersónica" con los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, al país todavía le quedan "varios hitos por cumplir" para considerarse en una situación de privilegio.En ese sentido, Roldán mencionó que Argentina no podría considerase en una buena posición mientras no pueda definir la incorporación de lo que se conoce como Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR), un tema que si bien está en la agenda del Gobierno argentino aún no tuvo definición. El experto también mencionó que Argentina debería poder incorporar nuevos submarinos y unidades de aviación estratégica.Mantener el presupuestoPara Roldán, incluso adquiriendo ese tipo de material durante los próximos años Argentina no podría considerar que ha consolidado su poderío militar hasta tanto no logre acompañar esas adquisiciones con "un presupuesto que permita poder sostenerlas, mantenerlas y adiestrarse".Roldán recordó que, además de Milei, los gobiernos anteriores de Alberto Fernández (2019-2023) y de Mauricio Macri (2015-2019) manifestaron públicamente su intención de "recuperar el poderío militar del país" pero luego se encontraron con dificultades económicas que conspiraron contra ese objetivo.Algo similar podría pasarle a la gestión de Milei, consideró, ya que "con el actual contexto económico, habrá que ver si hay una recuperación o un rebote de la economía para que las Fuerzas Armadas tengan una mejora presupuestaria". Al respecto, señaló que el último proyecto presupuestario presentado por Milei al Congreso no contiene "una mejora sustancial que permita decir que está habiendo un cambio de rumbo después de tantos años".¿Número 2 en América Latina?Roldán también relativizó el dato de que Argentina posea el segundo poderío militar más importante de América Latina, solo superado por Brasil, que aparece en el puesto 12 del GFP. El siguiente latinoamericano recién es México en el puesto 31 y siguen Colombia en el 44 y Chile y Perú en los lugares 52 y 53 respectivamente.El experto consideró que este tipo de rankings pueden ser "engañosos" y afirmó que, en su opinión, Argentina "está muy por debajo del segundo lugar" entre las Fuerzas Armadas de América Latina.

