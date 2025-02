https://noticiaslatam.lat/20250221/papel-estimulante-putin-destaca-que-las-sanciones-impulsaron-el-desarrollo-de-la-economia-rusa-1161269757.html

"Papel estimulante": Putin destaca que las sanciones impulsaron el desarrollo de la economía rusa

MOSCÚ (Sputnik) — Los problemas externos y las sanciones occidentales estimularon la economía de Rusia, declaró el presidente del país, Vladímir Putin, durante... 21.02.2025

"Los problemas externos, las sanciones, pese a todos los desafíos y las dificultades, desempeñaron para nosotros un importante papel estimulante. Ahora las empresas rusas se dirigen cada vez más frecuentemente a nuestros científicos y reciben ayuda", subrayó Putin, señalando que a veces las soluciones rusas resultan más eficaces que las extranjeras. Sin embargo, prosiguió, la sustitución de las tecnologías existentes en la industria química no es suficiente y es necesario lograr la excelencia en este ámbito, es decir, "proponer soluciones y productos competitivos tanto en precio como en calidad y, lo más importante, innovadores". Asimismo, Putin llamó a multiplicar las capacidades de la química y las industrias relacionadas para no quedarse atrás de los avances y la competencia globales. Con respecto a un posible retorno de las empresas extranjeras a Rusia, el mandatario señaló que hay que prestar la máxima atención al hecho para no perder las capacidades adquiridas tras la introducción de sanciones. "Le pido al Gobierno pensar en cómo regularemos la interacción de nuestras entidades y las de nuestros competidores para garantizar a los productores nacionales ciertos beneficios. Sí, en el marco de la Organización mundial de Comercio, sin embargo, crearon para nosotros ciertas dificultades", precisó.Por lo tanto, Rusia podría "regular de manera correspondiente" el retorno de las empresas extranjeras a su mercado.Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó durante una rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores del Grupo de los Veinte (G20) que el nuevo estado de la economía rusa "permitió comprender lo útil de explorar sus propias tecnologías", que en ciertos casos "son superiores a sus equivalentes occidentales".El alto diplomático precisó que es necesario seguir el mismo pensamiento cuando las empresas occidentales decidan regresar al mercado ruso y "dejarles entrar solo en los sectores que no creen riesgos" para la economía de Rusia. Lavrov expresó su convicción de que las sanciones occidentales inspiraron las serias reformas en la economía rusa, su profunda reestructuración en aras de un desarrollo pleno, soberano e independiente.Putin promete que Rusia no creará barreras para el intercambio científico con OccidenteEl mandatario precisó que "la asociación BRICS ya es de hecho una plataforma para el desarrollo social, económico y tecnológico a nivel mundial"."Continuaremos promoviendo la unión de los esfuerzos de investigadores e ingenieros de los países del Este y del Sur en aras de resolver problemas experimentales, teóricos y, por supuesto, prácticos. (...) Al mismo tiempo, no vamos a erigir barreras a los intercambios con los científicos occidentales", aseguró el presidente ruso."Invitamos a representantes de la ciencia, la educación y las empresas de todo el mundo a participar [en el próximo Foro de Tecnologías del Futuro]. Estamos abiertos a la cooperación", subrayó.Putin anunció que en breve se planea "la puesta en marcha tecnológica de la instalación SKIF, que ampliará significativamente la funcionalidad y la gama de capacidades de la infraestructura de investigación rusa".Putin expresó su esperanza en que "los políticos occidentales comprendan lo nociva que resulta la práctica de limitar la cooperación en la esfera de la ciencia y la educación". Asimismo, el mandatario ruso enfatizó que muchos países tienen interés en cooperar con Rusia en materia de flota de rompehielos nucleares."Muchos países quieren ahora cooperar con nosotros en el desarrollo de una flota de rompehielos nucleares", aclaró Putin, al subrayar que Rusia es "el líder absoluto" en el Ártico.Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea aprobó numerosas medidas restrictivas antirrusas. Según la base de datos Castellum.AI, se activaron unas 21.700 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el inicio de la operación militar.Putin sostiene que la política de contención frente al país forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

