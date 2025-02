https://noticiaslatam.lat/20250221/rubio-acusa-a-biden-de-romper-los-contactos-ruso-estadounidenses-1161260951.html

Rubio acusa a Biden de romper los contactos ruso-estadounidenses

Rubio acusa a Biden de romper los contactos ruso-estadounidenses

MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó al Gobierno del anterior presidente Joe Biden (2021-2025) por romper los... 21.02.2025

"No hubo contactos (...) Incluso en medio de la Guerra Fría, incluso en los peores momentos hubo contactos entre Estados Unidos y la Unión Soviética", aseveró el alto funcionario en declaraciones a la prensa.Washington, enfatizó, debe dialogar con Moscú pese a las discrepancias. El primer paso, agregó, es restablecer el trabajo normal de la Embajada estadounidense en Moscú, que ahora "apenas funciona". El jefe de la diplomacia estadounidense apostó por la cooperación con Rusia en distintos ámbitos y la distensión para reducir el riesgo de la confrontación, pero, matizó, el conflicto ucraniano sigue siendo un obstáculo. Al ser preguntado sobre el futuro de las restricciones antirrusas unilaterales, Rubio dijo que en la reciente reunión entre las delegaciones oficiales de Washington y Moscú en Arabia Saudí no se abordó el levantamiento de esas medidas. Rubio aclaró que la reunión en Arabia Saudí estuvo orientada al debate del posible fin del conflicto ucraniano y no de condiciones concretas de un posible acuerdo. "No debatimos los detalles ni tampoco las cuestiones territoriales", enfatizó. EEUU, dijo, continúa las consultas con sus aliados europeos y con Ucrania. "Los ucranianos conocen nuestras intenciones, mantenemos con ellos contactos regulares", destacó. En cuanto a la posible cumbre entre los presidentes de EEUU y de Rusia, Rubio subrayó que eso dependía del avance para solucionar el conflicto ucraniano. El 18 de febrero, las delegaciones oficiales de Rusia y de EEUU se dieron cita en la capital saudí por primera vez para buscar la normalización de las relaciones entre las dos grandes potencias, concretar la primera cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y facilitar posibles negociaciones para resolver el conflicto ucraniano. La delegación estadounidense estuvo compuesta por Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff. La comitiva rusa la integraron el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov y el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés), Kiril Dmítriev. Putin y Trump mantuvieron una primera conversación telefónica el 12 de febrero en la que abordaron Ucrania, Oriente Medio, el canje de presos, el programa nuclear iraní y el estado de las relaciones entre sus países.

