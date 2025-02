https://noticiaslatam.lat/20250216/asesor-de-trump-dice-que-estadounidenses-merecen-un-retorno-de-sus-inversiones-por-apoyo-a-kiev-1161185559.html

Asesor de Trump dice que "estadounidenses merecen un retorno de sus inversiones" por apoyo a Kiev

Asesor de Trump dice que "estadounidenses merecen un retorno de sus inversiones" por apoyo a Kiev

Los estadounidenses esperan que Kiev les devuelva sus inversiones, afirmó el asesor presidencial de seguridad nacional de Washington, Mike Waltz. 16.02.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el funcionario, los europeos de la misma manera ayudaron a Kiev "en forma de préstamos". Como indicó Waltz, en las negociaciones sobre la solución del conflicto ucraniano se tendrá en cuenta la opinión de los europeos. "Puede que no les guste la coherencia en esas negociaciones, pero quiero rechazar cualquier comentario de que no están siendo consultados, no es así", subrayó. Waltz aseguró que la solución del conflicto "se producirá bajo el liderazgo de (el presidente estadounidense Donald) Trump", y afirmó garantías de seguridad a largo plazo para Kiev deben venir acompañadas del papel de liderazgo de la UE. Previamente el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que Ucrania ni siquiera se convirtió en un vasallo, sino en un "mal servidor" de Estados Unidos, mientras Moscú intentaba establecer un diálogo de igual a igual con Kiev. El 12 de febrero, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donlad Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que debatieron los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio, el intercambio de prisioneros, el programa nuclear iraní y las relaciones bilaterales. Los mandatarios también acordaron continuar los contactos y concertar una reunión cara a cara. Trump calificó de "muy productivo" el diálogo con Putin, y conversó asimismo con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, para ponerlo al tanto de lo acordado con el mandatario ruso.

