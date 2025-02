https://noticiaslatam.lat/20250205/kiev-ya-perdio-el-mayor-pedazo-de-sus-tierras-raras-con-las-que-pretende-pagar-la-ayuda-occidental-1161001201.html

Kiev ya perdió "el mayor pedazo" de sus tierras raras con las que pretende pagar la ayuda occidental

Kiev ya perdió "el mayor pedazo" de sus tierras raras con las que pretende pagar la ayuda occidental

05.02.2025

De acuerdo con la edición local de Forbes, en 2023, el coste conjunto de recursos naturales en Ucrania se estimaba en 15 billones de dólares. De esta suma, más de dos tercios correspondían a los yacimientos de tierras raras, el 70% de las cuales se encuentra en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk —que han pasado a formar parte de Rusia tras celebrar los correspondientes referendos— así como en la región de Dnepropetrovsk, hacia donde se aproxima la línea del frente, señala el medio.En cuanto a los metales de tierras raras, según el mapa del think tank Dixi Group, los yacimientos de estroncio se encuentran en la parte oriental de Ucrania, los de circonio en la central, los de escandio en la occidental, los de berilio en la septentrional y los de litio (cuyas reservas se estiman en 500.000 toneladas) en la meridional. Por lo que respecta a los datos de la propia Ucrania, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de este país ha publicado con anterioridad la información de que el 5% de todas las reservas mundiales de materias primas críticas (incluidos 17 metales de tierras raras) han sido halladas en su territorio. Todo ello hace pensar, señala la agencia, que se trata de las mayores reservas de Europa de titanio y litio —necesarios para la producción de cualquier dispositivo de alta tecnología, desde smartphones hasta automóviles eléctricos— aunque "el mayor pedazo" de ellas ya está perdida. En este sentido, ya a finales de noviembre de 2024, el senador estadounidense Lindsey Graham también confirmó que Ucrania es "el país más rico de toda Europa en minerales de tierras raras" Por su parte, el experto en seguridad nacional y fundador de la empresa estadounidense Ecological Futures Group, Rod Schoonover, declaró para el portal Oilprice que estos recursos en el territorio de Ucrania podrían convertirse con el tiempo en "la base de la independencia estratégica de Europa en materia de minerales críticos", pero la operación militar especial de Moscú "ha interrumpido el aprovechamiento de las reservas ucranianas". Por ejemplo, ya en agosto de 2022, el valor de los recursos energéticos, metálicos y minerales de Ucrania que habían pasado a control ruso era de 12,4 billones de dólares, incluido el 63% de los depósitos de carbón de Ucrania, el 11% de sus reservas de petróleo, el 20% de gas natural, el 42% de metales y el 33% de tierras raras y otros minerales críticos, incluido el litio. Para 2025, la situación había cambiado drásticamente, y no a favor de Ucrania, como también confirmó el citado portal, mencionando como ejemplo que desde el inicio de la operación militar especial, dos de los cuatro depósitos de litio de Ucrania en particular habían caído bajo control ruso. El 3 de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó que Estados Unidos espera que Ucrania ofrezca garantías sobre el suministro de metales de tierras raras a cambio de la ayuda financiera y militar de Washington. Mientras tanto, Kiev ha admitido que el país podría transferir metales de tierras raras a EEUU a cambio de apoyo, ya que esta propuesta de Trump coincide con las disposiciones del llamado "plan de la victoria" de Volodímir Zelenski, informó el diario británico Financial Times. El artículo precisa que el interlocutor confirmó la intención de Kiev de ofrecer a Trump condiciones especiales para la cooperación en el ámbito de los recursos clave. En Moscú, comentando los informes anteriores, señalaron que se trata de la compra de armas por parte de Kiev a expensas de sus recursos naturales. En palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, nada hace presagiar que vayan a cesar las entregas de armas occidentales a Ucrania, solo que ahora no serán formalmente gratuitas, sino que se llevarán a cabo sobre una base comercial. Al mismo tiempo, concluyó, la mejor solución sería dejar de subvencionar a Kiev totalmente y acercar así la paz en Ucrania.

