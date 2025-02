https://noticiaslatam.lat/20250209/rubio-fue-elegido-para-restaurar-la-politica-del-patio-trasero-su-poder-mas-alla-de-eso-es-nulo-1161070752.html

"Rubio fue elegido para restaurar la política del 'patio trasero', su poder más allá de eso es nulo"

"Rubio fue elegido para restaurar la política del 'patio trasero', su poder más allá de eso es nulo"

Sputnik Mundo

Marco Rubio concluyó esta semana su visita a Centroamérica, su primer viaje como secretario de Estado de EEUU. Si bien la gira evidenció que el Gobierno de... 09.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-09T01:39+0000

2025-02-09T01:39+0000

2025-02-09T01:39+0000

internacional

marco rubio

donald trump

eeuu

israel

china

centroamérica

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/05/1160999031_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df2fe715d890715d1e1ea38a4d7f38f3.jpg

El pasado 6 de febrero, luego de finalizar su conferencia de prensa con el presidente dominicano Luis Abinader, Rubio dio por terminada su gira relámpago por Centroamérica, que había comenzado días antes en Panamá y luego continuó por Guatemala, El Salvador, Costa Rica y la propia República Dominicana.Si bien el flamante secretario de Estado de EEUU y los distintos mandatarios con los que mantuvo reuniones dieron sus versiones sobre los asuntos tratados en los encuentros bilaterales, los reportes de prensa coinciden en que todas las conversaciones tuvieron como principal foco el interés de la Casa Blanca de frenar la migración ilegal y el ingreso de drogas proveniente de Centroamérica.En todos los casos Rubio presionó a los jefes de Estado para intentar poner fin a la cooperación de sus países con China y convencerlos de recibir vuelos de connacionales indocumentados que residen en EEUU.Consolidar la presencia en la regiónLa elección del secretario de Estado de que Centroamérica fuera su primer destino siendo jefe de la diplomacia de EEUU estuvo lejos de resultar sorprendente. Hacía más de un siglo que un secretario de Estado de EEUU no visitaba América Latina como su destino inaugural, con los cancilleres anteriores —incluyendo sus inmediatos predecesores, Mike Pompeo y Antony Blinken— enfocándose en regiones geopolíticas de mayor relevancia y conflicto, como Asia y Medio Oriente.Sin embargo, Rubio, que fue durante 14 años senador por Florida y que ha basado su carrera en apelar al electorado hispano abogando por políticas hostiles contra Venezuela y Cuba y propuestas injerencistas en general, conoce cuáles son las prioridades de su jefe, el presidente Donald Trump.El mandatario republicano ha dejado en claro que en su segundo mandato buscará expandir la influencia de EEUU en la región, en una suerte de actualización de la Doctrina Monroe, con propuestas como apoderarse del Canal de Panamá e inmiscuirse en la lucha contra los cárteles mexicanos, todo sin descartar las opciones militares en ambos casos.Además, el mandatario republicano ha elegido a los migrantes mexicanos y centroamericanos como chivos expiatorios para explicar la creciente desindustrialización de EEUU y problemas nacionales como la falta de acceso a la vivienda, el encarecimiento del costo de vida y el aumento de la criminalidad, pese a que todos los expertos señalan que el impacto de estos grupos en relación a esos temas es minúsculo.La gira de Rubio, que pese a su brevedad no estuvo carente de fricciones —como la desmentida del Gobierno de Panamá a un anuncio realizado por el propio Departamento de Estado sobre que los barcos gubernamentales de EEUU iban a atravesar el Canal exentos de tarifas—, deja ver que el exsenador fue designado para llevar adelante la política de Trump en América Latina, pero que mantiene distancia del resto de la agenda exterior del nuevo Gobierno."Su rol es casi simbólico"Esa es la opinión de Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo, que le dijo a Sputnik que Rubio "fue elegido para restaurar la política del 'patio trasero' en América Latina, pero su poder más allá de eso es nulo".Para graficar esa afirmación, el especialista señala el reciente anuncio de Rubio de que no participará de la próxima reunión del G20, a realizarse a fin de febrero en Sudáfrica, como también su llamativa ausencia durante la cumbre de Trump con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de esta semana en la Casa Blanca.Al respecto, el analista recuerda que Trump nombró como enviado especial del Departamento de Estado para América Latina a Mauricio Claver-Carone, un excolaborador suyo durante su primera presidencia, en la que fue director de Asuntos para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. La designación del abogado de origen cubano, que acompañó a Rubio en su gira en Centroamérica, "parece indicar que Trump, que ya le dio una parcela de influencia muy pequeña a su secretario de Estado, quiere socavar todavía más la influencia de Rubio y el establishment de Washington", afirma Losada.En ese sentido, el experto recuerda que luego que Trump anunciara esta semana sus deseos de adueñarse de Gaza para construir propiedades inmobiliarias, Rubio parecía no estar al tanto de ese proyecto al ser consultado por la prensa, declarando que el mandatario se estaba refiriendo meramente a la intención de reconstruir el territorio palestino tras el cese de las hostilidades logrado hace menos de un mes.Sin embargo, horas después, Rubio no solo salió a defender la idea, diciendo que Trump haría a Gaza "hermosa de nuevo", sino que la agencia Reuters informó que el secretario de Estado había decidido viajar de imprevisto la semana próxima a Medio Oriente para intentar calmar los ánimos de los países aliados de la región, que rechazaron el plan de Trump de absorber a los dos millones de palestinos que serían expulsados por fuerzas de EEUU.Y concluye: "Esto también resulta un fuerte contraste con lo que pasó en la presidencia de Joe Biden, quien según numerosos reportes en los últimos dos años había delegado la mayoría de las decisiones de política exterior a Antony Blinkin y Jake Sullivan, debido a los problemas cognitivos y las horas de trabajo acortadas del mandatario. Ahora el mensaje de la Casa Blanca es uno muy distinto: las decisiones las tomo yo, y si no les gustan, ahí está la puerta".

https://noticiaslatam.lat/20250206/presidente-de-panama-desmiente-gratuidad-a-paso-de-barcos-de-eeuu-por-el-canal--video-1161033040.html

https://noticiaslatam.lat/20250206/los-aranceles-no-sirven-plan-de-trump-para-combatir-el-fentanilo-podria-tener-el-efecto-inverso-1160916710.html

https://noticiaslatam.lat/20250208/no-es-mas-que-un-apendice-de-eeuu-la-union-europea-guarda-silencio-ante-plan-de-trump-en-gaza-1161059599.html

https://noticiaslatam.lat/20250205/trump-afirma-que-eeuu-controlara-la-franja-de-gaza-nos-aduenaremos-de-ella-1160993959.html

eeuu

israel

china

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

marco rubio, donald trump, eeuu, israel, china, centroamérica