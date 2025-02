https://noticiaslatam.lat/20250208/milei-logra-triunfo-con-avance-de-la-eliminacion-de-las-primarias-pero-no-garantiza-nada-a-futuro-1161060559.html

Milei logra triunfo con avance de la eliminación de las primarias, pero "no garantiza nada a futuro"

Milei logra triunfo con avance de la eliminación de las primarias, pero "no garantiza nada a futuro"

En la primera prueba parlamentaria del año, Javier Milei logró que la Cámara de Diputados aprobara con abrumadora mayoría la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). De ser ratificada en el Senado, la medida regirá para las elecciones legislativas venideras, en la que el Gobierno enfrentará a un peronismo sumido en una crisis interna tal que muchos de sus legisladores acompañaron al oficialismo.El presidente argentino celebró una contundente victoria legislativa que incluyó la media sanción a la "ley de reiterancia" —que prevé un endurecimiento de las penas a presuntos delincuentes— y la de Juicio en Ausencia, que busca castigar delitos graves como el terrorismo, con la mira puesta en la resolución de la investigación por el brutal atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos.La euforia libertaria se vio alimentada por la división de la oposición: 25 diputados de Unión por la Patria decidieron respaldar la iniciativa a pesar de los reproches de su partido, que votó mayoritariamente en contra.Incluso el propio jefe del bloque peronista, Germán Martínez, optó por abstenerse junto a otra veintena de legisladores. Los números hablan solos: a pesar de contar con apenas 37 diputados, el Gobierno ganó la votación con 162 votos afirmativos contra 55 negativos.Instauradas en 2009, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias fueron concebidas como un instrumento para que sean los votantes quienes diriman las candidaturas y no cada partido político. Además, la herramienta constituye un "filtro", ya que excluye de la contienda a los espacios que obtengan menos del 1,5% de los sufragios.De este modo, a siete meses de su primer examen ante el electorado, el Ejecutivo anota un éxito que excede a lo simbólico. Si bien la retórica oficialista remite a que omitir los comicios internos supone "achicar el costo de la política", lo cierto es que privará a la oposición de una competencia interna para definir sus liderazgos frente al electorado.¿Una victoria pírrica?"El Gobierno logró una victoria importante, pero no creo que sea definitiva: no todos los que apoyaron al oficialismo van a mantenerse como aliados. Es un resultado favorable para Milei, pero que no garantiza nada a futuro", dijo a Sputnik el politólogo Pablo Cano.Para el analista, el efecto de la suspensión de las elecciones primarias es ampliamente favorable al Ejecutivo. El punto destacado por el experto es de insoslayable relevancia frente a la potencial reconfiguración del tablero parlamentario. En las elecciones legislativas de octubre se renovarán 127 bancas de diputados (la mitad) y 24 del Senado (un tercio). Para el oficialismo es todo ganancia: dado que su fuerza nació recién en 2021, La Libertad Avanza no pondrá en juego ningún escaño, lo cual redundará en una asegurada ampliación de su motor legislativo para revertir la situación de extremada minoría en la cual se halla.No obstante, según Cano, el rol del Congreso no debe ser sobreestimado. El analista destacó la recurrente apelación por parte del Ejecutivo a los decretos presidenciales para saltear la discusión legislativa. "No sé cuánto le interesará a Milei el debate parlamentario, si hasta ahora logró gobernar a base de vetos y decretos", señaló.La adversaria perfectaConsultado acerca de la división al interior de la oposición peronista —y del apoyo explícito de sus legisladores a diversas iniciativas del Gobierno— el consultor remarcó que el movimiento "está en una crisis interna desde hace tiempo: que haya llegado hasta aquí como bloque unificado es casi un milagro".Las disputas al interior del principal espacio de oposición a Milei datan de varios años de existencia. De hecho, la asunción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como titular del Partido Justicialista —órgano institucional del peronismo— fue primero concebida como una vía para, en palabras de la exmandataria, "ordenar lo que desordenó".Sin embargo, para Cano, la asunción de Kirchner no resolvió los problemas que terminaron de explotar tras la llegada del libertario al poder. En sus palabras, "la asunción de Cristina en el Partido Justicialista no garantiza la unidad interna. De hecho, el peronismo va a llegar a las elecciones con más divisiones que antes".

