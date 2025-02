https://noticiaslatam.lat/20250213/unas-maniobras-de-la-otan-desfasadas--ahora-todo-queda-pendiente-del-acuerdo-entre-trump-y-putin-1161122402.html

¿Unas maniobras de la OTAN desfasadas? "Ahora todo queda pendiente del acuerdo entre Trump y Putin"

Con ejecución entre el 10 y 21 de febrero, las maniobras Steadfast Dart 25 entrañan el despliegue de maquinaria militar, sistemas de armas y efectivos de nueve países miembros de la OTAN: Francia, Reino Unido, España, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Italia, Eslovenia y Turquía.Se trata del mayor despliegue de la alianza previsto para 2025, mucho mayor que el ejercicio Arctic Forge en Finlandia, y contempla la entrada en acción de la denominada Fuerza de Reacción Rápida, un elemento creado para actuar "como fuerza de disuasión" o servir de rápida respuesta "a crisis emergentes", tal y como explican en el Estado Mayor de la Defensa de España.A tal fin, se comprueba la "interoperabilidad" y rapidez de despliegue de los componentes terrestre, aéreo, marítimo y de operaciones especiales que integran el contingente desplazado a los territorios de los países que acogen el ejercicio: Rumanía, Bulgaria y Grecia. De los 10.000 militares implicados, 3.200 son españoles (de ellos, 360 del Ejército de Tierra, en su mayoría legionarios). Es un tercio de la fuerza total y supone una cifra récord fuera de las fronteras de España.Concebidas por el mando estratégico de la OTAN en Mons (Bélgica), la dirección operacional de las maniobras corre a cargo del Mando Conjunto de la alianza en Nápoles (Italia). El Ejército español califica de "desafío significativo" el esfuerzo logístico emprendido por ferrocarril y carretera para mover desde sus bases en España "más de 200 vehículos y 30 contenedores" hasta su destino en Cincu (Rumanía).Tres misiones en el EsteDebido a los compromisos asumidos en el marco de la OTAN, España participa en las tres misiones de despliegue permanente de tropas en lo que la alianza denomina "flanco Este". Hay fuerzas terrestres españolas en Letonia, Rumanía y Eslovaquia, encuadradas en brigadas multinacionales de los países miembros.El despliegue internacional más grande hasta la fecha tiene lugar en Eslovaquia, donde operan casi 800 militares españoles con más de 200 vehículos de distinta clase, según constata el Ministerio de Defensa. El contingente destacado en Letonia es ligeramente inferior y tampoco es desdeñable el emplazado en Rumanía. Pero el factor de intimidación y disuasión frente a Rusia que representan, puede haber quedado ya supeditado al resultado de los incipientes contactos entre EEUU y Rusia. "Ahora todo queda pendiente del acuerdo al que puedan llegar entre Trump y Putin", explica a Sputnik el historiador José Miguel Villarroya, que también repara en el interés de España en integrar masivamente estos ejercicios militares para demostrar su potencial aun con un, teóricamente, exiguo gasto militar del 1,26% del PIB. Sin gastar el 2%, España se superaFrente a las exigencias de Donald Trump e incluso de la propia OTAN, Madrid estima que sus capacidades de despliegue en las diferentes misiones, maniobras y operaciones compensan la falta de un aumento drástico de su inversión en defensa, una vez ha asegurado el compromiso de llegar al 2% del PIB en 2029.En otras palabras, el Gobierno de Pedro Sánchez desea que la OTAN cambie el método de cómputo de su gasto militar. Para ello, según Villarroya, se busca trasladar el mensaje de que el presidente español es "el más atlantista y europeísta de los atlantistas y europeístas" mediante una decidida aportación a las maniobras. La amenaza para España: no al Este, sino al SurLas maniobras terrestres Steadfast Dart 25 discurren en territorio búlgaro y rumano, las navales en aguas de jurisdicción griega. El primer día, cazas españoles Harrier del grupo aéreo embarcado en el portaeronaves Juan Carlos I lanzaron bombas en las inmediaciones de la isla de Karavia, en Grecia, mientras la fragata griega Kountouriotis efectuaba ejercicios de tiro junto a otros barcos.Pero las inquietudes de España no se hallan en esa zona oriental del mar Mediterráneo, sino en la meridional. Exactamente, en lo que la propia OTAN denomina "flanco Sur".La OTAN no estaría obligada a activar su Artículo 5 de defensa colectiva mutua en caso de que se atacara o pusiera en riesgo la seguridad de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, enclavadas en el norte de África y colindantes con Marruecos, actual socio preferente de EEUU en la zona. ¿Un sentido estratégico desfasado?El concepto de disuasión que atiende a la creación en la OTAN de una fuerza de reacción rápida fue concebido en la cumbre de la alianza en Vilna en 2023. El ensayo del despliegue de esta fuerza es precisamente lo que da teórico sentido a las maniobras Steadfast Dart 25.Pero a la luz de los acontecimientos derivados de la asunción del poder en EEUU por parte de Trump, es posible que la razón de ser de estas maniobras esté ya un tanto desfasada. Como apunta Villarroya, estas fueron concebidas en un momento en que el conflicto en Ucrania "estaba muy caliente", pero el momentum geopolítico ahora empieza a ser otro.

