https://noticiaslatam.lat/20250209/trump-anuncia-aranceles-del-25-a-las-importaciones-de-acero-y-aluminio-1161080972.html

Trump anuncia aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio

Trump anuncia aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio a partir del 10 de... 09.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-09T23:59+0000

2025-02-09T23:59+0000

2025-02-09T23:59+0000

eeuu

donald trump

aranceles

comercio

economía

aluminio

acero

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/1c/1148581997_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_409b5ea0b4a42e8e280ea83667dadc7c.jpg

Trump realizó este anuncio a bordo del avión Air Force One, mientras viajaba a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl.Cuando los periodistas le preguntaron sobre el aluminio, respondió que "el aluminio también" estaría sujeto a los gravámenes. Sin precisar qué países o mercancías, Donald Trump también comentó que Washington está listo para imponer "aranceles recíprocos" a aquellas naciones que hayan introducido penalizaciones comerciales contra productos estadounidenses. "Nos están cobrando 130% y nosotros no les cobramos nada... [la situación] no va a seguir así", dijo a los periodistas.Según Trump, los aranceles no solo son medidas comerciales, sino herramientas políticas que pueden conseguir que Estados Unidos negocie en otros ámbitos, como la migración irregular o el combate al narcotráfico, como en el caso de México o Canadá, países con los que mantiene una "pausa arancelaria". China también fue un país al que impuso aranceles del 10% a todos los productos de ese gigante asiático. En respuesta, Pekín introdujo aranceles del 15% al carbón y el gas natural licuado (GNL) importados de Estados Unidos; y del 10% adicional, al petróleo crudo y la maquinaria agrícola estadounidense.

https://noticiaslatam.lat/20250206/los-aranceles-no-sirven-plan-de-trump-para-combatir-el-fentanilo-podria-tener-el-efecto-inverso-1160916710.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, aranceles, comercio, aluminio, acero