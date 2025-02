https://noticiaslatam.lat/20250210/dinamarca-y-panama-aun-no-habrian-planteado-en-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-los-planes-de-1161085737.html

Dinamarca y Panamá aún no habrían planteado en el Consejo de Seguridad de la ONU los planes de Trump

"En el contexto del trabajo en la ONU, 'la sensibilidad' de tales declaraciones se ve acentuada por la entrada de Panamá y Dinamarca como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad en los años 2025-2026. Ninguno de ellos ha planteado estos temas en el Consejo de Seguridad hasta el momento", constató Nebenzia. Al mismo tiempo, agregó el embajador, la misión permanente de Panamá distribuyó una carta en la que tildó las declaraciones de Trump de una violación del principio de no utilizar la fuerza ni amenazar con el uso de la fuerza consagrado en el artículo 2 de la Carta de la ONU. De acuerdo con Nebenzia, "si habrá acciones adicionales o no [por parte de Panamá], eso está por verse". En lo referente a Dinamarca, el diplomático ruso apuntó que "los daneses se mantienen callados" sobre las declaraciones de Trump y sugirió que "se les dio la instrucción de mantenerse en silencio". En opinión de Nebenzia, solo se puede lamentar la situación de Dinamarca, ya que eso refleja "la pérdida total de soberanía". El embajador enfatizó que las declaraciones de las autoridades de EEUU sobre los referidos temas son una cuestión de relaciones bilaterales de Washington con sus aliados, y dichos planes deben ser evaluados por el pueblo estadounidense. Cómo responder a las declaraciones de Trump, prosiguió el embajador, también es "una cuestión de relaciones bilaterales de Washington con sus aliados, que incluyen a Dinamarca y Panamá". A mediados de diciembre, Trump definió en la red Truth Social la posesión de Groenlandia como una "necesidad absoluta" para EEUU. En respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, declaró que la isla no se vende y jamás se venderá. Posteriormente, Trump se negó a prometer que no utilizaría la fuerza militar para lograr el control de Groenlandia y del Canal de Panamá, una vía fluvial a que fijó su mirada también en diciembre de 2024. Más tarde, en su discurso de investidura, el 20 de enero, el mandatario acusó a Panamá de cobrarle de más a los barcos estadounidenses, y de cederle el control del canal a China, versiones rechazadas por la nación istmeña. Las declaraciones provocaron tensiones entre ambos Gobiernos, supuestamente superadas, durante la visita a Panamá del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el 2 de febrero.

