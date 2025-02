https://noticiaslatam.lat/20250206/exencion-de-tarifas-a-barcos-de-eeuu-en-el-canal-de-panama-evidencia-una-actitud-vendepatrias-1161022071.html

Exención de tarifas a barcos de EEUU en el Canal de Panamá evidencia "una actitud vendepatrias"

Exención de tarifas a barcos de EEUU en el Canal de Panamá evidencia "una actitud vendepatrias"

La decisión de la Administración del Canal de Panamá de otorgar el tránsito gratuito a las embarcaciones estadounidenses es una "actitud vendepatrias"

américa latina

panamá

💬 opinión y análisis

política

canal de panamá

eeuu

donald trump

josé raúl mulino

marco rubio

El Departamento de Estado de EEUU informó este 5 de febrero que los buques estadounidenses podrán transitar por el Canal de Panamá sin pagar tarifas, esto en el marco de las amenazas del presidente Donald Trump de "recuperar" el paso marítimo. La medida, abundó la dependencia, supondría "un ahorro de millones de dólares al año para el Gobierno estadounidense"."No nos sorprende"Al respecto, Ortiz sentenció que la decisión del Gobierno de Panamá y de la Administración del Canal no sorprende; sin embargo, denota "una actitud vendepatrias" por parte de las autoridades panameñas. Tras la visita de Rubio, Mulino informó que no renovará el memorándum de entendimiento que acordó con Pekín en 2017, como parte del proyecto comercial de la Franja y la Ruta, que pretende conectar a 65 países de todo el mundo a través de infraestructuras digitales y físicas. La Administración Trump ha expresado su descontento acerca del supuesto "control chino" sobre el Canal de Panamá. Rechazo al acuerdoSi bien el activista consideró que la Administración del Canal de Panamá tiene que cambiar para beneficiar más al pueblo panameño, esto no significa que Estados Unidos tenga que intervenir en las decisiones del país latinoamericano. Las pretensiones de Trump de apoderarse del canal y la visita de Rubio desataron protestas del movimiento social panameño, que en las calles ha realizado desde el 30 de enero marchas y manifestaciones en defensa de la soberanía nacional.Panamá recuperó la soberanía del canal homónimo y la extensa área bajo control de EEUU desde 1904 el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, suscritos tras un tenso proceso de negociaciones el 7 de septiembre de 1977.De acuerdo con información oficial, por el Canal de Panamá transitan al año entre 13.000 y 14.000 embarcaciones y en el 2023, el Canal tuvo ingresos por 4.968 millones de dólares. La grandeza del Canal ha sido blanco de debate debido a los dichos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que Estados Unidos, país que por más de 70 años ostentó la administración del paso, debe "recuperar" la obra que, acusa, beneficia en gran medida a China. Sin embargo, de acuerdo con cifras del mismo canal, Estados Unidos es el país principal por flujo de carga, con el 74,7% de participación.

panamá

eeuu

panamá, 💬 opinión y análisis, política, canal de panamá, eeuu, donald trump, josé raúl mulino, marco rubio